Apple enquête sur un système permettant aux iPhones de détecter que vous avez subi un accident de voiture

11/01/2021 à 16:06 CET

Claudio Torres Rojas

Le monde de la technologie avance avec des pas toujours plus grands et plus rapides. Les grandes marques d’appareils mobiles essaient de tout faire pour innover et améliorer la qualité de vie des utilisateurs qui ont leurs produits. Des années de recherche, d’essais et de répétitions passent par là, et c’est exactement ce que semble faire Apple avec un système qu’ils veulent implémenter dans les téléphones iPhone.

A été le portail Engagé celui qui a recueilli et partagé un rapport de Le journal Wall Street où il est rapporté que Apple enquête sur un système appelé « détection de crash » (« détection de choc, en espagnol) qui se compose à la fois d’un iPhone et d’une Apple Watch ayant la capacité de détecter un accident de voiture et appeler automatiquement le 911 (Numéro d’urgence américain, dans le cas de l’Espagne, je serais prêt à appeler le 112).

Selon le rapport, ils l’ont développé et compilé pendant plusieurs années. des informations anonymes des utilisateurs avec iPhone et Apple Watch, où plus de 10 millions d’accidents de voiture ont été détectés et plus de 50 000 d’entre eux ont été accompagnés d’appels au 911. Pour cette raison, Apple essaie que ce nouveau système n’appelle les urgences qu’en cas d’accident plus grave. Il est à noter que Des systèmes similaires existent déjà sur d’autres appareils grâce à des applications pour mobiles Pixel 3 et 4 par exemple. Pour l’instant, il n’y a toujours pas de date pour l’arrivée de ce système sur les mobiles et gadgets Apple.