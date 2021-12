Apple enquête sur une usine indienne d’iPhone après la grève des travailleurs suite à une intoxication alimentaire massive

Apple envoie des auditeurs indépendants pour enquêter sur une usine d’assemblage d’iPhone en Inde, après que les mauvaises conditions de travail et de vie dans l’usine ont poussé les travailleurs à se mettre en grève.

L’installation dans le sud de l’Inde est exploitée par Foxconn, partenaire de longue date d’Apple. Une enquête de . a révélé que les femmes travaillant à l’usine travaillaient dans des conditions extrêmement difficiles, forcées de dormir par terre dans des dortoirs bondés et partageant des toilettes sans eau courante. Récemment, une épidémie d’intoxication alimentaire a laissé 150 personnes hospitalisées, ce qui a incité les travailleurs à faire grève et à fermer l’usine le 18 décembre.

En réponse, Apple dit qu’il a mis l’usine en « probation » (bien que l’entreprise n’ait pas dit ce que cela signifie pour Foxconn ou les travailleurs qui assemblent ses iPhones). L’usine emploie quelque 17 000 personnes et est située à environ 40 km à l’ouest de Chennai.

Apple : « Suite aux récentes inquiétudes […] nous avons envoyé des auditeurs indépendants »

Un porte-parole d’Apple a déclaré à BBC News : « À la suite de préoccupations récentes concernant la sécurité alimentaire et les conditions d’hébergement à Foxconn Sriperumbudur, nous avons envoyé des auditeurs indépendants. Nous avons constaté que certains des dortoirs et salles à manger éloignés utilisés pour les employés ne répondent pas à nos exigences, et nous travaillons avec le fournisseur pour garantir qu’un ensemble complet de mesures correctives est rapidement mis en œuvre.

Foxconn s’est excusé pour les mauvaises conditions et, comme l’a rapporté le gouvernement de l’État du Tamil Nadu, a accepté de moderniser ses installations – en agrandissant les espaces de vie, en améliorant les salles de bains et en fournissant de l’eau potable. L’entreprise a annoncé qu’elle reprendrait bientôt les travaux de l’usine.

La nouvelle illustre les difficultés rencontrées par Apple alors qu’elle délocalise la production de ses gadgets hors de Chine. Selon des rapports de ces dernières années, le fabricant d’iPhone a exhorté des fournisseurs comme Foxconn, basé à Taïwan, à déplacer la production vers d’autres pays comme l’Inde et le Vietnam. Cela survient alors qu’Apple fait face à des critiques dans son pays pour l’externalisation d’emplois manufacturiers et à des pressions en Chine pour accéder aux exigences du Parti communiste concernant la censure et l’accès aux données. Déplacer la production hors de Chine donne aux autres parties moins de poids sur Apple.

Apple a été critiqué à plusieurs reprises pour les conditions de travail impliquées dans la construction de ses gadgets extrêmement rentables. Les usines de Foxconn en particulier ont fait l’objet d’un examen minutieux pour leurs conditions d’atelier de misère et les suicides de travailleurs.