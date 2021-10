Apple enregistre un record de revenus trimestriels pour les Mac avec une «forte demande» pour le MacBook Air M1

Apple a annoncé aujourd’hui un chiffre d’affaires Mac de 9,17 milliards de dollars au quatrième trimestre de son exercice 2021, ce qui constitue un record de revenus trimestriels pour les Mac. Le PDG d’Apple, Tim Cook, a déclaré qu’il y avait une « forte demande » pour le MacBook Air M1 en particulier.



Aucun nouveau Mac n’a été lancé au cours du trimestre, les nouveaux modèles de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces n’étant sortis qu’après la fin du trimestre, mais les ventes de Mac ont été fortes en raison d’un environnement de travail à domicile et, par conséquent, de la transition réussie d’Apple vers ses propres puces conçues sur mesure dans les Mac, à commencer par la puce M1 l’année dernière.

Le directeur financier d’Apple, Luca Maestri, a déclaré que les cinq derniers trimestres de l’entreprise pour le chiffre d’affaires Mac ont été ses cinq meilleurs trimestres pour la catégorie.

Le chiffre d’affaires de l’iPad s’élevait à 8,25 milliards de dollars pour le trimestre, ce qui n’était pas un record, mais en hausse de 21% par rapport aux 6,79 milliards de dollars du trimestre de l’année précédente.

Les ventes d’iPad ont probablement été stimulées par le lancement de l’iPad mini de sixième génération redessiné et de l’iPad à moindre coût de neuvième génération au cours du trimestre, tandis que les iPad restent populaires car de nombreuses personnes continuent de travailler, d’apprendre et de se connecter avec d’autres depuis leur domicile.

Maestri a déclaré que l’offre d’iPad a été considérablement limitée au cours du trimestre de septembre et Apple s’attend à ce que les revenus de l’iPad diminuent d’une année sur l’autre au cours du trimestre de décembre en raison des contraintes d’approvisionnement continues.

Apple a déclaré un chiffre d’affaires global de 83,4 milliards de dollars pour le trimestre, qui s’est déroulé de fin juin à fin septembre de cette année.

