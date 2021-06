Apple envisage d’utiliser des panneaux OLED dans son nouvel iPad | La technologie

Les dernières rumeurs concernant les tablettes Apple se concentrent sur la technologie des panneaux, car il semble que la société Apple serait prête à utiliser les panneaux OLED de Samsung ou de LG dans leurs nouveaux iPad.

Il y a quelques semaines, Apple a présenté une large gamme de produits, des AirTags au nouvel iPad Pro avec processeurs M1. L’arrivée des tablettes Apple a été une vague de commandes et d’attentes pour connaître les performances du processeur développé par l’entreprise de la main dans un appareil aussi compact.

Mais la surprise que les utilisateurs ont eue n’était pas avec le processeur, mais avec l’écran. La dalle du modèle 12,9 pouces n’a pas tout à fait convaincu un certain secteur au sein des utilisateurs qui ont acheté l’équipement. Les plaintes étaient dirigées par un effet que fait l’écran et qui s’appelle “l’épanouissement”.

Cet effet est essentiellement une fuite de couleur dans le rétroéclairage, il provient du manque d’uniformité de la luminosité. La vérité est que tous les écrans souffrent plus ou moins de cet effet, mais cela est beaucoup plus évident lorsque la luminosité est au maximum et que ce qui apparaît à l’écran est une image statique sur fond noir.

Apple s’est peut-être rendu compte que les panneaux mini-LED ne sont pas aussi géniaux qu’ils le pensaient, car des rumeurs suggèrent que les iPad 2022 seraient équipés de panneaux OLED. Ces données ont été révélées grâce à une fuite et elles indiquent que certains iPad pourraient monter des panneaux organiques de fabricants tels que Samsung ou LG.

Le nouvel Apple iPad Pro avec écran Liquid Retina XDR 12,9 pouces et le nouveau processeur M1, grand angle 12MP, ultra grand angle 10MP et scanner LiDAR. L’un des iPad les plus puissants et les plus performants d’Apple.

Il serait intéressant de voir des iPad avec des panneaux OLED à l’avenir, car Apple calibrera très probablement ces écrans pour avoir des performances exceptionnelles à la fois pour la consommation de contenu et pour le travail. Ça oui, On ne sait pas quelle gamme de tablettes opterait pour ce type de dalle. À ce jour, nous avons vu que les modèles Pro sont ceux qui portent généralement les améliorations de l’écran, il est donc prévu que ce soient eux qui feront le saut vers ces nouveaux panneaux.