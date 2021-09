Apple envoie 50 boîtes de biscuits ‘Ted Lasso’ au club de football Wrexham AFC appartenant à Ryan Reynolds et Rob McElhenney

in

Dans un récent épisode de la série Apple TV + “Ted Lasso”, le personnage de Jeremy Swift, Higgins, s’est brièvement moqué des acteurs Ryan Reynolds et Rob McElhenney qui ont acheté le club de football gallois Wrexham AFC l’année dernière.



Cela a conduit Reynolds et McElhenney à répondre sur Twitter avec une lettre humoristique taquinant une action en justice à moins qu’Apple n’envoie deux grandes boîtes de biscuits Ted Lasso.

Wrexham AFC a confirmé aujourd’hui qu’Apple avait donné suite, en envoyant 50 boîtes des célèbres biscuits Ted Lasso aux joueurs.

Dans la série télévisée, le personnage principal Ted Lasso a conquis la propriétaire de l’AFC Richmond, Rebecca Welton, en lui donnant chaque jour des biscuits sablés, qu’il a lui-même cuits.

La deuxième saison de “Ted Lasso” est actuellement en streaming sur ‌Apple TV+‌. Six épisodes ont été diffusés jusqu’à présent, avec un nouvel épisode chaque vendredi.

Meilleures histoires

Premier épisode de la saison 2 de ‘See’ sur Apple TV+

Le premier épisode de la deuxième saison de la série originale Apple TV+ “See” a été diffusé sur Apple TV+, avec de nouveaux épisodes diffusés sur la plate-forme chaque semaine le vendredi. La deuxième saison de l’émission se déroulera sur huit épisodes. Selon Apple, il comprendra l’histoire de Baba Voss, interprété par l’acteur principal Jason Momoa, tentant de retrouver sa famille. La première saison de l’émission…

Apple TV + partage la bande-annonce de la «fondation» de la série Sci-Fi avant la première du 24 septembre

Apple TV+ a partagé aujourd’hui la bande-annonce officielle de la série de science-fiction très attendue “Foundation” avant sa première le 24 septembre. Basé sur les romans à succès d’Isaac Asimov, Apple dit que “Foundation” est une saga épique relatant un groupe de exilés dans leur voyage monumental pour sauver l’humanité et reconstruire la civilisation au milieu de la chute de l’Empire galactique. Lorsque le révolutionnaire Dr Hari Seldon…

Le premier épisode de la saison 2 de “Ted Lasso” fait ses débuts sur Apple TV+

“Ted Lasso”, le programme le plus regardé sur Apple TV +, a vu ses débuts dans l’épisode d’ouverture de la saison deux sur le service de streaming aujourd’hui. Apple célèbre la première en offrant à la série comique une prise de contrôle animée en pleine page sur la page d’accueil de son site Web. “Ted Lasso” voit Jason Sudeikis faire revivre son personnage de Ted Lasso qui a fait ses débuts lors de la couverture de 2013 de la NBC Sports English Premier League. Dans le …

Apple rend la saison 1 de TV + Mystery Drama ‘Home Before Dark’ gratuite à regarder

Apple a rendu la première saison du drame mystérieux “Home Before Dark” disponible gratuitement sur Apple TV + pour une durée limitée, sans abonnement requis. L’annonce officielle, livrée samedi dans un tweet, intervient trois semaines après la conclusion de la deuxième saison. “Home Before Dark” est une série dramatique sur Hilde Lisko, une enfant journaliste qui a publié un journal appelé Orange…

Apple partage la bande-annonce de “The Problem With Jon Stewart”, une émission qui sera accompagnée d’un podcast

Apple a partagé aujourd’hui une bande-annonce pour “The Problem with Jon Stewart” et a annoncé un podcast compagnon pour l’émission, avant sa première le jeudi 30 septembre. Stewart lui-même joue et produit l’émission d’actualité, dans ce qui sera le la première série de l’ancien animateur de “Daily Show” depuis qu’il a quitté Comedy Central en 2015. Apple décrit la série comme suit : “Le problème…

Apple partage la bande-annonce de la saison 2 de “The Morning Show”

Apple a partagé aujourd’hui une bande-annonce pour la deuxième saison de “The Morning Show” et a souligné le retour imminent de la série dramatique primée Apple Original. La deuxième saison de l’émission comportera dix épisodes et continue de mettre en vedette Jennifer Aniston et Reese Witherspoon, qui sont également les producteurs exécutifs. Les autres membres de la distribution de retour incluent Steve Carell, Billy Crudup, Mark…

Regardez la bande-annonce de la saison 2 de la série dramatique Apple TV+ « Truth Be Told »

Apple a partagé aujourd’hui la bande-annonce de la deuxième saison de la série dramatique d’anthologie “Truth Be Told”, avec Octavia Spencer et Kate Hudson. Le premier épisode sera diffusé sur Apple TV + le vendredi 20 août, avec des épisodes supplémentaires à suivre tous les vendredis. “Truth Be Told” descend dans le monde des vrais podcasts criminels. Dans la saison deux, Spencer reprend son rôle de podcasteuse Poppy Parnell alors qu’elle plonge…

Apple TV+ partage un premier aperçu de la série comique ‘Mr. Corman’ avant ses débuts le 6 août

Apple TV + a publié aujourd’hui une featurette “premier aperçu” de “Mr. Corman”, une série de comédie noire créée par, réalisée par et mettant en vedette Joseph Gordon Levitt. “Mr. Corman” suit les jours et les nuits de Josh Corman (interprété par Gordon-Levitt), un artiste dans l’âme mais pas par métier. Une carrière dans la musique n’a pas abouti et il enseigne en cinquième année dans une école publique de la vallée de San Fernando. Son ex-fiancé…

Apple TV + Show ‘Dickinson’ se terminera après la saison 3, qui débutera le 5 novembre

“Dickinson” a été l’une des premières émissions de télévision à être disponible sur le service de streaming Apple TV + lors de son lancement en novembre 2019, et elle devrait se terminer avec la troisième saison, a annoncé Apple aujourd’hui. La saison deux de “Dickinson” a été créée plus tôt cette année, et la saison trois devrait être diffusée le vendredi 5 novembre. Dans la troisième saison, Emily Dickinson (jouée par Hailee Steinfeld) la voit …