Apple envoie des notifications aux acheteurs d’iPhone 13 leur rappelant de se “préparer” en activant les services de sauvegarde iCloud

Mise à jour, 17 septembre (16:51 HE): Il semble que cette notification n’était disponible que pour les personnes exécutant la version bêta d’iOS 15.

Apple a commencé à envoyer des notifications aux acheteurs de téléphones iPhone 13, leur rappelant de “se préparer” pour leurs nouveaux appareils. Une nouvelle page dans l’application Paramètres amène également les utilisateurs à la même page.

Cette nouvelle page consiste à récupérer les données des iPhones existants et sur les serveurs d’Apple via iCloud. J’ai tapé dessus et on m’a dit que mon appareil était déjà configuré pour utiliser iCloud. Il ne me reste plus qu’à attendre mon nouvel iPhone 13 Pro Max. Les personnes avec des sauvegardes iCloud et des photos iCloud activées seront probablement encouragées à activer ces fonctionnalités.

Il y a aussi une nouvelle option dans les paramètres pour cela. pic.twitter.com/nK8x0oxTkd – Oliver Haslam (@OliverJHaslam) 17 septembre 2021

C’est la première fois que je vois ces notifications et il est intéressant de noter qu’Apple souhaite pousser les utilisateurs d’iPhone vers iCloud plutôt que de créer une sauvegarde complète via leur Mac ou PC. Selon la rumeur, Apple envisage depuis longtemps de créer un iPhone sans port et l’abandon de Lightning nécessiterait une stratégie de sauvegarde avec iCloud en son centre. La meilleure solution de sauvegarde iPhone est celle à laquelle vous n’avez pas besoin de penser, quelque chose qu’iCloud a vraiment pour elle.

Les nouveaux iPhones sont tous disponibles en pré-commande maintenant avec ceux qui passaient rapidement des commandes pour les recevoir le 24 septembre. Ceux qui ne l’étaient pas pourraient avoir un peu d’attente en fonction du modèle spécifique dont ils ont besoin.