Apple essaie d’étendre les bêta-testeurs publics d’iOS 15 avant la sortie de l’automne

Apple souhaite obtenir autant de commentaires que possible sur ses prochaines versions de logiciels et demande de l’aide aux utilisateurs.

Dans un e-mail repéré par ., Apple encourage les utilisateurs inscrits au programme logiciel bêta à essayer la dernière version bêta publique d’iOS 15, iPadOS 15, macOS Monterey, tvOS 15 ou watchOS 8.

« Les versions bêta publiques d’iOS 15, iPadOS 15, macOS Monterey, tvOS 15 et watchOS 8 sont désormais disponibles. En tant que membre du programme logiciel bêta d’Apple, vous pouvez contribuer à façonner les logiciels Apple en testant les versions préliminaires et en nous laissant savoir ce que vous en pensez.”

L’e-mail n’a été envoyé qu’aux utilisateurs déjà inscrits au programme logiciel bêta. Si vous souhaitez découvrir les prochaines versions logicielles d’Apple, vous pouvez vous inscrire sur le site Web du programme logiciel bêta d’Apple. La société est actuellement sur la troisième version bêta publique de la plupart des versions logicielles, elles sont donc maintenant, bien sûr, plus stables que la première version.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Bien qu’il soit toujours passionnant de découvrir les logiciels les plus récents et les plus performants d’Apple, il est toujours préférable de ne les installer que sur un périphérique de sauvegarde. Vous pouvez l’exécuter sur votre appareil principal, mais vous courez toujours le risque de certains bugs et problèmes de performances car il s’agit d’une version bêta.

Apple devrait lancer iOS 15, iPadOS 15, macOS Monterey, watchOS 8 et tvOS 15 cet automne, ainsi qu’une multitude de nouveaux appareils comme l’iPhone 13, l’Apple Watch Series 7 et les AirPod de 3e génération.

