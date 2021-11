Apple est dans un «programme de développement actif» de nouveaux produits avec des écrans micro-LED

Tôt dans la journée, un rapport de The Elec a suggéré que le premier MacBook OLED a été retardé alors qu’il n’y a aucun signe d’un produit avec un écran micro-LED, le successeur de miniLED. Maintenant, une histoire de Nikkei Asia dit qu’Apple est dans un « programme de développement actif » de nouveaux produits avec cette technologie.

Ce n’est pas seulement à partir d’aujourd’hui que la rumeur veut qu’Apple ajoute un écran micro-LED à ses Mac et iPad, car c’est l’évolution naturelle de l’écran mini-LED. Dans le rapport d’aujourd’hui de Nikkei Asia, Hideaki Ryugen parle des différences entre OLED et mini-LED :

Les panneaux OLED de taille moyenne pour tablettes et ordinateurs portables, en particulier, posent un défi de fabrication plus important que les petits panneaux pour smartphones. L’échelle de production limitée a contribué aux coûts plus élevés de ces écrans.

Pendant ce temps, les écrans mini-LED partagent bon nombre des mêmes composants que les écrans LCD conventionnels produits en série, ce qui réduit les coûts tout en atteignant des performances d’image proches de celles des écrans OLED.

Les écrans mini-LED ont également une meilleure luminosité. Les derniers MacBook Pro et iPad Pro affichent tous deux des niveaux de luminosité allant jusqu’à 1 600 nits, soit plus de 30 % de plus que l’iPhone 13 Pro équipé d’OLED.