Apple est devenu la marque de téléphone dominante en Chine en octobre 2021

L’iPhone est la plus grande marque de téléphones en Chine pour la première fois en six ans.

De nouvelles données de Counterpoint Research ont indiqué qu’Apple a dépassé vivo pour devenir la plus grande marque de smartphones en Chine en octobre 2021. L’iPhone 13 a apparemment augmenté ses ventes de 46% d’un mois à l’autre, tandis que le marché global n’a augmenté que de 2%.

Tarun Pathak, directeur de recherche, a déclaré que la principale marque changeait régulièrement depuis le déclin de Huawei.

L’analyste principal Varun Mishra a déclaré que la demande sur les nouveaux iPhones d’Apple ne peut pas suivre les problèmes de chaîne d’approvisionnement auxquels Apple, comme toutes les marques, est confronté.

« En raison de problèmes d’approvisionnement, le temps d’attente normal pour l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max varie entre quatre et cinq semaines en Chine. Certains clients chinois choisissent de payer des primes pour que les nouveaux téléphones soient livrés immédiatement. Dans l’ensemble, le marché chinois a ralenti tout au long de l’année et la croissance d’Apple est un signe positif. Cela indique que les utilisateurs de smartphones chinois arrivent à maturité rapidement et cherchent à acheter plus d’appareils haut de gamme, ce qui peut être une bonne opportunité pour les marques. appareils finaux et à marge plus élevée au milieu des pénuries. »