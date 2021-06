Apple est facilement resté leader du marché des smartphones 5G au premier trimestre 2021

in

Apple a confortablement conservé sa position de leader du marché des smartphones 5G au premier trimestre de cette année, malgré la baisse saisonnière après le lancement et le trimestre de vacances combinés.

Toutes les ventes de lancement d’iPhone 12 ont eu lieu au dernier trimestre de l’année dernière, avec l’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro en octobre, et l’iPhone 12 mini et Pro Max le mois suivant…

Bien que les nouveaux modèles aient continué à se vendre bien cette année, deux facteurs ont fait chuter la part d’Apple sur le marché des smartphones 5G au premier trimestre.

Tout d’abord, la baisse saisonnière après le lancement et les soldes des fêtes. Strategy Analytics fait état d’une baisse de 23 % en glissement trimestriel, passant de 52,2 millions d’expéditions au quatrième trimestre 2020 à 40,4 millions au premier trimestre de cette année.

Deuxièmement, le lancement de nouveaux modèles Android concurrents. Les quatre marques de smartphones 5G les plus importantes ont enregistré une augmentation significative de leurs expéditions au cours de la même période, selon la société d’information sur le marché.

Samsung était le fournisseur de smartphones 5G à la croissance la plus rapide au monde au premier trimestre 2021, bondissant de 79% QoQ à 17 millions d’unités expédiées. Samsung fonctionne bien avec les nouveaux modèles 5G, tels que les Galaxy S21 5G, S21 ultra 5G et S21+ 5G, en Corée du Sud, en Amérique du Nord et dans certaines parties de l’Europe. Vivo a été le deuxième fournisseur de smartphones 5G à la croissance la plus rapide au premier trimestre 2021, passant de 62% QoQ à 19 millions d’unités expédiées, grâce à ses smartphones iQOO U3 5G et U7 5G. Les bastions des smartphones 5G de Vivo sont la Chine et l’Europe. OPPO a augmenté de 55% QoQ et Xiaomi a augmenté de 41% QoQ, tous deux en raison de volumes solides en Chine. Pendant ce temps, Apple a chuté de 23% QoQ, à la suite d’une éruption au quatrième trimestre 2020 où le nouvel iPhone 5G était très populaire comme cadeau pendant la saison des vacances.

Cependant, personne n’a contesté la position d’Apple en tant que leader du marché des smartphones 5G, la société se retrouvant avec une part de marché de 29,8%, soit près du double de celle d’Oppo, deuxième, à 15,8%.

