Apple est toujours en “premières discussions” avec la NFL pour acquérir les droits des jeux Sunday Ticket

in

Nous avons entendu à quelques reprises qu’Apple était en pourparlers préliminaires avec la NFL au sujet de l’acquisition des droits de ses jeux Sunday Ticket. Maintenant, un nouveau rapport de The Information indique que les « premières discussions » se poursuivent avec un indice qu’Apple pourrait être plus sérieux au sujet d’un accord.

Nous avons d’abord entendu dire qu’Apple était suffisamment intéressé pour discuter avec la NFL de l’achat des droits de diffusion de Sunday Ticket en janvier. Le forfait NFL hors marché est actuellement proposé via DirecTV, mais le fournisseur renonce à ses droits après la saison 2022.

Quelques mois plus tard, nous avons entendu plus d’analystes dire la même chose avec un certain optimisme que cela pourrait être un bon choix pour Apple TV+. Cependant, nous avons également entendu le contraire du vétéran de CBS Sports Neal Pilson.

L’ancien patron de CBS Sports et consultant en médias, Neal Pilson, a déclaré à l’Athletic qu’il pensait que Sunday Ticket deviendrait numérique, mais “probablement pas Amazon ou Apple”.

Le rapport d’aujourd’hui de The Information indique qu’Apple est toujours en « première discussion » avec la NFL au sujet de l’acquisition des droits du Sunday Ticket et qu’elle n’est toujours pas considérée comme le soumissionnaire potentiel le plus sérieux, mais cela pourrait changer.

Pourtant, il y a des signes que l’attitude d’Apple à l’égard des investissements en programmation pourrait changer. L’année dernière, Apple a embauché James DeLorenzo pour diriger sa division sportive pour Apple TV+. DeLorenzo est venu d’Amazon, où en tant que responsable des sports pour Amazon Video, il a négocié l’accord initial d’Amazon avec la NFL pour diffuser des matchs en direct. Cette décision suggère qu’Apple examine de plus près la possibilité d’intégrer les sports en direct dans son activité de streaming encore naissante.

DirecTV paierait 1,5 milliard de dollars par an pour les droits du Sunday Ticket et la NFL devrait facturer encore plus pour le prochain acheteur. En outre, DirecTV perdrait de l’argent sur le temps qu’elle détenait les droits – jusqu’à 2,5 milliards de dollars.

On ne sait pas comment Apple aborderait NFL Sunday Ticket s’il achetait les droits, mais il est possible que ce soit un ajout au coût régulier d’Apple TV+ de 4,99 $/mois.

L’un des principaux avantages pour Apple de conclure un accord comme celui-ci serait de s’exposer à un public beaucoup plus large.

L’obtention des droits du Sunday Ticket pourrait élargir l’audience d’Apple TV+. Le service Sunday Ticket complète les jeux diffusés sur les chaînes de télévision diffusées et sur Amazon. Alors que ces matchs montrent des matchs locaux, les matchs Sunday Ticket mettent en vedette des équipes qui ne sont pas disponibles sur la diffusion locale de la NFL le dimanche après-midi dans leur région. Le produit s’adresse aux téléspectateurs qui vivent loin du domicile de leur équipe de football préférée. Il s’adresse également aux bars sportifs cherchant à attirer les fans d’équipes d’autres villes et états.

Le PDG d’Apple, Tim Cook, et le commissaire de la NFL, Roger Goodell, sont tous deux à la conférence de presse de Sun Valley avec des progrès sur un accord de billet du dimanche à l’ordre du jour de Goodell.

Notamment, d’autres intéressés par le Sunday Ticket de la NFL incluent Disney et peut-être Amazon aux côtés d’autres sociétés de médias plus traditionnelles.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :