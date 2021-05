Apple est “ un pion dans les méfaits de la Chine ”, déclarent quatre membres du Congrès

Quatre membres du Congrès ont accusé Apple d’être «un pion dans les méfaits de la Chine» en mettant en danger la confidentialité des données des clients dans le pays.

Ils ont exhorté Apple à réévaluer ses pratiques commerciales dans le pays et ses relations avec le gouvernement chinois…

Une lettre ouverte adressée au PDG d’Apple, Tim Cook, (illustrée en entier ci-dessous) a été signée par les représentants républicains à la Chambre Ken Buck, Scott Fitzgerald, Burgess Owens et Dan Bishop.

Sur la base d’informations récemment rapportées, nous écrivons pour exhorter Apple à réévaluer ses pratiques commerciales en Chine et avec le gouvernement chinois. Récemment, vous avez vanté la priorité accordée par votre entreprise au contrôle des utilisateurs Apple sur leurs données. Cependant, la mise en œuvre malhonnête de ces droits par votre entreprise est frappante. Les utilisateurs d’Apple en Chine n’ont aucune protection contre l’utilisation par le gouvernement chinois de leurs données stockées par l’entreprise, et au lieu de travailler pour contrer cette réalité problématique, Apple continue de céder aux demandes du gouvernement chinois. […] Nous vous exhortons à considérer la position d’Apple comme un pion dans les méfaits de la Chine et à prendre les mesures nécessaires pour séparer votre entreprise des abus du gouvernement chinois à l’égard de son peuple international.

La lettre a été tweetée par le représentant Ken Buck, en utilisant l’application Twitter pour iPhone.

Il fait suite à un rapport du New York Times suggérant qu’Apple n’était pas en mesure de garantir la confidentialité des données personnelles stockées sur les serveurs iCloud en Chine.

Dans ses centres de données, les compromis d’Apple ont rendu presque impossible pour l’entreprise d’empêcher le gouvernement chinois d’accéder aux e-mails, photos, documents, contacts et emplacements de millions de résidents chinois, selon les experts en sécurité et les ingénieurs d’Apple. […] Les clés numériques capables de décrypter les données iCloud sont généralement stockées sur des appareils spécialisés, appelés modules de sécurité matériels, fabriqués par Thales, une entreprise technologique française. Mais la Chine n’approuverait pas l’utilisation des appareils Thales, selon deux employés. Apple a donc créé de nouveaux appareils pour stocker les clés en Chine. Comme l’explique le rapport, cela signifie que les clés permettant de déverrouiller les données des utilisateurs en Chine sont stockées «dans les centres de données qu’elles sont censées sécuriser».

Interrogé sur les commentaires de Business Insider, Apple s’est simplement référé à la déclaration qu’il avait faite en réponse au rapport du NYT.

Nous n’avons jamais compromis la sécurité de nos utilisateurs ou de leurs données en Chine ou partout où nous opérons.

Vous pouvez lire le texte intégral de la lettre ci-dessous.

Cher M. Cook,

Sur la base d’informations récemment rapportées, nous écrivons pour exhorter Apple à réévaluer ses pratiques commerciales en Chine et avec le gouvernement chinois.

Récemment, vous avez vanté la priorité accordée par votre entreprise au contrôle des utilisateurs Apple sur leurs données. Cependant, la mise en œuvre malhonnête de ces droits par votre entreprise est frappante. Les utilisateurs d’Apple en Chine n’ont aucune protection contre l’utilisation par le gouvernement chinois de leurs données stockées par l’entreprise, et au lieu de travailler pour contrer cette réalité problématique, Apple continue de céder aux demandes du gouvernement chinois.

Alors qu’une entreprise peut s’engager sur des marchés problématiques afin d’avoir une place à la table et d’être positionnée pour tirer parti de son influence sur le marché pour faire progresser la vie privée des utilisateurs et les droits de l’homme, ce n’est pas la réalité dans cette situation. En fait, alors que votre entreprise a compromis ses utilisateurs et ses chaînes d’approvisionnement en Chine, Apple s’est mêlée aux violations des droits mêmes auxquelles elle prétend s’opposer. La capitulation graduelle et quasi-totale d’Apple face au régime communiste en Chine dans son stockage des données des utilisateurs sous la juridiction légale expresse du PCC, la censure de son App Store en Chine et dans d’autres domaines est déconcertante.

À première vue, les valeurs d’entreprise d’Apple renforcent les droits de l’homme et la confidentialité des utilisateurs, allant jusqu’à affirmer que «la confidentialité est un droit de l’homme fondamental» .2 Malheureusement, l’échec systémique de l’entreprise à faire respecter ces valeurs dans ses relations avec la Chine contredit ce discours.

Une fois de plus, nous vous exhortons à considérer la position d’Apple comme un pion dans les méfaits de la Chine et à prendre les mesures nécessaires pour séparer votre entreprise des abus du gouvernement chinois à l’égard de son peuple, de la paix et de la stabilité internationales et des principes démocratiques de liberté et d’égalité.

Ken Buck, Scott Fitzgerald, Burgess Owens, Dan Bishop

