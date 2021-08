Apple et AT&T s’associent à Delta pour offrir aux pilotes le nouvel iPad Pro M1 avec 5G

À la suite d’un grand mouvement visant à amener l’iPhone 12 à près de 20 000 agents de bord Delta en avril, la compagnie aérienne s’associe à nouveau avec Apple et AT&T pour mettre à niveau tous les sacs de vol électroniques de ses pilotes avec les nouveaux iPad Pro et 5G alimentés par M1.

La mise à niveau majeure de l’iPhone 12 pour Delta faisait partie de sa volonté de “mener l’industrie des compagnies aériennes commerciales dans l’ère de la 5G”. Cet effort se poursuit avec la mise à niveau de la compagnie aérienne « tous les sacs de vol électroniques (EFB) pour les pilotes – l’un des outils d’un pilote à utiliser dans les tâches et les processus de gestion avant le vol – vers le nouvel iPad Pro, alimenté par la puce M1 d’Apple et la 5G ».

Le nouvel iPad Pro M1 avec 5G comprendra une carte SIM globale AT&T pour offrir aux pilotes une « expérience d’appareil transparente ».

AT&T a expliqué dans un communiqué de presse pourquoi l’iPad Pro est un excellent choix pour les pilotes :

L’iPad Pro est extrêmement polyvalent dans l’aviation, avec son design fin et léger et son écran lumineux et immersif. Le nouvel iPad Pro puissant avec 5G est doté de la puce M1 révolutionnaire conçue par Apple pour un bond en avant dans les performances, une toute nouvelle caméra frontale ultra-large de 12 MP et des technologies d’affichage Liquid Retina avancées avec une réflectivité ultra faible pour une expérience de visionnage inégalée au sol et dans les airs.