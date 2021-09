Apple et Belkin réduisent l’impact environnemental des emballages avec le lancement de l’iPhone 13

Lors de l’événement médiatique de mardi, Greg Joswiak a noté qu’Apple avait repensé l’emballage de la gamme iPhone 13 pour éliminer l’emballage plastique extérieur traditionnel sur la boîte, un changement qui évitera de créer 600 tonnes de déchets plastiques.



Comme partagé dans un tweet du leaker DuanRui plus tôt dans la journée, il semble que la solution d’Apple soit déjà utilisée sur de nombreux accessoires Apple, impliquant un autocollant avec une bande détachable qui sécurise la boîte jusqu’à ce qu’elle soit prête à être ouverte.

Apple n’est pas la seule entreprise à apporter des modifications à son emballage pour des raisons de durabilité dans le cadre du lancement de l’iPhone 13‌, Belkin annonçant aujourd’hui que sa nouvelle gamme de protecteurs d’écran pour la famille ‌iPhone 13‌ arrivera dans un emballage entièrement composé de bouteilles d’eau en plastique recyclées et papier certifié forestier.



En plus du changement d’emballage, qui fait partie d’une initiative de durabilité interne et externe plus large à l’entreprise, Belkin dit que les kits d’applicateur de protecteur d’écran mis à la disposition des magasins de détail pour aider à l’installation passeront également à des matériaux plus durables, notamment du papier kraft, des plantes -des doublures en plastique à base et de l’encre à base de soja.

Les protecteurs d’écran antireflet de Belkin pour tous les modèles ‌iPhone 13‌ sont disponibles auprès d’Apple pour 19,95 $, tandis que les protecteurs d’écran UltraGlass avec verre d’aluminosilicate de lithium renforcé à double échange d’ions sont au prix de 39,95 $.

Meilleures histoires

Le nom de l’iPhone 13 apparaît sur des autocollants d’emballage présumés

Une photo prétendant montrer les onglets d’autocollants utilisés pour sceller les produits Apple dans leurs boîtes semble confirmer le nom “iPhone 13” de la prochaine gamme d’iPhone 2021 de la société. La photo a été mise en évidence par “DuanRui” sur Twitter, avec un lien vers un article sur le réseau social chinois Weibo. La validité de l’image n’est pas connue, mais il n’est pas rare de voir émerger des images d’emballages d’iPhone…

Un opérateur britannique taquine la «nouvelle génération» avant le lancement de l’iPhone 13

L’opérateur mobile britannique Sky taquine aujourd’hui le lancement de “la prochaine génération”, dans ce qui peut être un indice du lancement apparemment imminent de la gamme iPhone 13. La page Web de la société indique que “la prochaine génération est sur le point d’atterrir” dans une “grande annonce à venir” et encourage les clients à s’inscrire avant le mardi 14 septembre pour avoir accès à une offre exclusive Sky Mobile. Les…

Les modèles d’iPhone 13 sont plus lourds et plus épais que les modèles d’iPhone 12

Les modèles d’iPhone 13 d’Apple sont de conception presque identique aux modèles d’iPhone 12, mais il existe de légères différences de poids et d’épaisseur. Tous les modèles d’iPhone 13 sont plus lourds que leurs homologues de l’iPhone 12, probablement en raison des batteries plus grosses qui se trouvent à l’intérieur et de l’augmentation de l’épaisseur. Les comparaisons de poids sont ci-dessous. iPhone 13 mini – 141 grammes contre 135 grammes iPhone 13 – 174…

Twitter teste les images et les vidéos bord à bord sur iOS

Twitter teste des tweets “bord à bord” qui couvrent toute la largeur de la chronologie dans son application iOS officielle, une décision qui ferait de la visualisation de photos et de vidéos une expérience plus plein écran. Comme le montre la démonstration de Twitter, le changement apporte un look de style Instagram aux médias tweetés, en utilisant l’espace mort de chaque côté des images, des vidéos et des GIF. Twitter a dit à The Verge que c’était…

Jon Prosser sur iPhone 14 : pas d’encoche, pas de bosse d’appareil photo, design en titane et plus encore

Alors que nous ne sommes probablement qu’à six jours du dévoilement de la gamme iPhone 13 par Apple lors de son événement confirmé le 14 septembre, le leaker Jon Prosser a partagé des détails présumés sur l’iPhone 14 de l’année prochaine sur son site Web Front Page Tech. Les informations de Prosser proviennent spécifiquement du modèle “iPhone 14 Pro Max”, et les principales caractéristiques basées sur les rendus créés par Ian Zelbo incluent : Aucune encoche, avec un perforateur…

Le hashflag Twitter pour l’événement Apple du 14 septembre est mis en ligne

Un nouveau “hashflag” #AppleEvent unique a fait surface sur Twitter pour l’événement Apple entièrement numérique “California Streaming” de la semaine prochaine afin d’augmenter la visibilité et de maximiser le battage médiatique sur le réseau de médias sociaux. Le hashtag Twitter personnalisé comprend un logo Apple multicolore, et il est en direct à partir de 13h00, heure du Pacifique. Apple a utilisé les petites icônes à côté des hashtags sur Twitter pour tous ses événements précédents…

Quelle est la date de sortie de l’iPhone 13 ?

Apple a maintenant annoncé l’iPhone 13 et l’iPhone 13 Pro lors de son événement “California Streaming” de septembre, révélant les fonctionnalités tant attendues des nouveaux smartphones avant l’arrivée des premiers appareils chez les clients. Après un lancement plus tardif que d’habitude pour les modèles d’iPhone 12 l’année dernière, Apple est revenu à son calendrier traditionnel de dévoilement des smartphones de septembre pour la gamme iPhone 13, qui…

Les fournisseurs d’Apple ont du mal à embaucher suffisamment de travailleurs avant le lancement de l’iPhone 13

Les fournisseurs d’Apple qui fabriquent les modèles d’iPhone 13 ont du mal à embaucher suffisamment de travailleurs avant le lancement prévu de nouveaux appareils en septembre, selon le South China Morning Post. Dans le but d’attirer des travailleurs pour répondre à la demande de la gamme iPhone 13, les fournisseurs d’Apple en Chine augmentent considérablement leurs primes de démarrage. L’usine de Foxconn à Zhengzhou, qui est estimée à…

Twitter teste le bouton interne « Je n’aime pas » pour les réponses aux tweets

Twitter semble tester un nouveau bouton “Je n’aime pas” ou pouce vers le bas pour les tweets, conçu pour permettre aux gens de voter contre les réponses. Twitter dit que la fonctionnalité est disponible pour “certains” utilisateurs iOS. Le bouton Je n’aime pas est visible par la personne qui consulte les tweets, mais ce n’est pas une métrique accessible au public ni visible par l’auteur du tweet. L’option pouce vers le bas permettra une réponse tweet à …