Apple et Billie Eilish collaborent sur un court métrage faisant la promotion de l’audio spatial

Apple s’est associé à la chanteuse Billie Eilish sur un nouveau court métrage pour promouvoir la fonctionnalité Spatial Audio récemment lancée par Apple Music.

La vidéo de 90 secondes, créée par Apple Music en étroite collaboration avec Eilish, mélange les chansons “Getting Older” et “GOLDWING” du dernier album de l’artiste “Happier Than Ever”. On voit Eilish chanter devant un miroir de courtoisie et, au fur et à mesure que la chanson évolue, ses reflets commencent à se multiplier dans des miroirs supplémentaires qui l’entourent, ce qui, selon Apple, est une métaphore destinée à représenter ce que c’est que d’écouter Spatial Audio.

Apple a déclaré que Spatial Audio porte l’expérience d’écoute du nouvel album à de nouveaux sommets, apportant une dimensionnalité à la performance vocale d’Eilish.

Basé sur Dolby Atmos, Spatial Audio offre une expérience de son surround, faisant sonner les chansons comme si elles provenaient de tout autour de vous. Des milliers de chansons Apple Music ont été rendues disponibles dans Spatial Audio depuis le lancement de la fonctionnalité en juin, y compris “Rain on Me” de Lady Gaga et “Black Skinhead” de Kanye West et le nouvel album “Happier Than Ever” d’Eilish peut également être écouté. au format audio immersif.