Apple et d’autres sociétés déposent un dossier d’amicus en faveur de la DACA et de Dreamers

Apple fait partie d’une poignée d’entreprises qui ont déposé un nouveau dossier d’amicus à l’appui du programme d’action différée pour les arrivées d’enfants – ou DACA. Le mémoire d’amicus a été déposé dans une affaire d’appel devant la Cour d’appel du cinquième circuit, dans laquelle certains procureurs généraux de l’État contestent la légalité du programme.

Il s’agit notamment du deuxième dossier d’amicus déposé par Apple en faveur de la DACA. Pour ceux qui ne le connaissent pas, DACA est un programme introduit sous l’administration du président Obama qui donne aux enfants qui ont été amenés illégalement aux États-Unis la possibilité de rester s’ils sont enregistrés et paient leurs impôts.

Dans ce procès spécifique, l’administration Biden fait appel d’une décision du tribunal de district qui a décidé que la DACA était mise en œuvre de manière inconstitutionnelle. Si cette décision finit par être confirmée, l’administration Biden serait alors forcée de mettre fin à la DACA, comme l’explique l’ACLU ici.

Ce dossier d’amicus a été déposé par Apple aux côtés d’un éventail d’autres sociétés, notamment Amazon, Best Buy, Cisco, IBM, Intel, Microsoft et bien d’autres. Dans ce document, les entreprises soutiennent que Dreamers aide à stimuler et à soutenir l’économie américaine :

Les bénéficiaires du DACA ont contribué à stimuler et à soutenir l’économie américaine en comblant des pénuries de main-d’œuvre cruciales, en créant de nouvelles entreprises, en dépensant leurs revenus pour des produits et services américains et en payant des impôts. Les bénéficiaires du DACA ont joué un rôle particulièrement important en tant que travailleurs de première ligne répondant à la pandémie de COVID-19. Aujourd’hui, alors que l’économie américaine se remet de la pandémie, qui continue de compromettre la croissance économique de manière imprévisible, y compris une pénurie de travailleurs pour pourvoir des millions d’emplois vacants, les contributions des Rêveurs sont plus importantes que jamais.

L’invalidation de la DACA causera donc de graves dommages aux entreprises américaines, aux travailleurs et à l’économie américaine dans son ensemble. Si la décision du tribunal de district est confirmée, environ 1 700 personnes perdront leur emploi chaque jour, car leur statut DACA prendra fin. Les entreprises perdront des employés précieux, les travailleurs perdront des employeurs et des collègues, et notre PIB national se contractera jusqu’à 460 milliards de dollars.