Apple et Epic ont déjà prévu un forfait d’abonnement combinant Fortnite Crew, Apple Music et Apple TV +

Dans le cadre des documents apparaissant dans l’essai en cours Epic contre Apple qui a débuté aujourd’hui, divers détails ont été divulgués sur la feuille de route prévue d’Epic pour le jeu.

Apparemment, lorsque Apple et Epic étaient dans de meilleures conditions, les entreprises ont tracé un ensemble de services qui offrirait un abonnement groupé de Fortnite Club (un niveau d’abonnement Fortnite, qui a ensuite été publié aux États-Unis sous le nom de «Fortnite Crew»), Apple Music et Apple TV +.

L’accord donnerait aux clients l’accès à Fortnite Club, Apple Music et Apple TV + pour un prix forfaitaire de 20 USD par mois, soit une économie d’environ 6 USD par rapport à l’achat des articles individuellement.

Les documents divulgués mettent également en lumière l’arrangement financier sous-jacent. Si l’abonnement était acheté via les applications d’Apple, Apple conserverait 15 $ du montant mensuel et Epic obtiendrait les 5 $ restants. De même, si l’utilisateur s’inscrivait via Fortnite, Epic obtiendrait 12 $ et Apple rapporterait le reste.

On ne sait pas jusqu’où s’est déroulé le processus de négociation pour ce paquet. Étant donné que le nom TV + est utilisé, cela doit avoir été quelque temps après mars 2019 lorsque le service de streaming d’Apple a été dévoilé publiquement pour la première fois. Bien sûr, la relation entre Apple et Epic s’est depuis détériorée alors que les entreprises se disputaient les règles de l’App Store, et cet ensemble n’a jamais vu le jour. Apple lancera plus tard «Apple One», une offre groupée de ses propres services de contenu.

L’accord proposé verrait également apparemment l’inclusion de contenu de marque Apple dans l’univers Fortnite. Epic a finalement fini par faire l’inverse, organisant un événement spécial dans le jeu en guise de protestation publique contre les politiques de l’App Store d’Apple.

