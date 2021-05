Apple et Epic s’affrontent dans le discours d’ouverture enflammé d’un procès très attendu

Aujourd’hui a marqué le début de l’essai très attendu Apple contre Epic, et les choses ont commencé avec les deux sociétés présentant leurs déclarations liminaires. Alors qu’Epic a fait valoir qu’Apple avait construit un écosystème monopolistique autour de l’App Store et de l’iPhone, Apple a déclaré qu’Epic ne soutenait ses affirmations avec aucune preuve.

Déclaration d’ouverture d’Epic

Epic a lancé les choses aujourd’hui avec sa déclaration d’ouverture, en se concentrant sur la peinture d’Apple et de l’App Store comme un écosystème monopolistique et anticoncurrentiel qui n’offre pas les avantages aux consommateurs qu’Apple vante.

Le diaporama d’ouverture d’Epic comprenait une multitude d’e-mails internes provenant d’écosystèmes Apple détaillant la façon dont l’entreprise a construit son soi-disant «jardin clos». Cela comprenait des courriels de Steve Jobs, Craig Federighi, Luca Maestri, Tim Cook, Eddy Cue et Scott Forstall. Les e-mails choisis par Epic visaient à illustrer la prise de décision précoce qui a conduit à la création de l’App Store, Epic accusant Apple de créer des directives anticoncurrentielles dès le début.

Epic a également cité une communication interne de Phil Schiller, où le dirigeant d’Apple a évoqué la possibilité de réduire la commission de l’App Store une fois que le magasin a atteint 1 milliard de dollars de bénéfices.

Epic a également visé spécifiquement les affirmations d’Apple selon lesquelles l’App Store aide à créer un endroit sécurisé et de confiance pour que les utilisateurs puissent télécharger des applications. La société a évoqué plusieurs exemples de fois où Apple était au courant en interne d’applications frauduleuses sur l’App Store, y compris un e-mail chauffé de Phil Schiller au sujet d’une application d’arnaque «Temple Run» qui se classait au sommet des classements de l’App Store.

L’argument d’Epic est qu’Apple vante son processus d’examen des applications comme un avantage clé de l’écosystème App Store lorsque, en réalité, le processus ne parvient pas à détecter des centaines de milliers d’applications d’escroquerie et de phishing chaque année. La société indique spécifiquement un chiffre de 2017, lorsque Apple a déclaré avoir supprimé plus de 400000 applications de l’App Store.

“Nous soutenons qu’une fois que les preuves seront présentées, cela montrera sans ambiguïté qu’Apple est un monopole, qu’elle maintient illégalement ce monopole et qu’Epic a assumé son fardeau sur toutes les allégations”, a conclu la société à la suite de sa déclaration liminaire.

Voici le diaporama complet des démonstrations d’ouverture d’Epic:

Déclaration d’ouverture d’Apple

Les avocats d’Apple ont ensuite eu la possibilité de présenter leur déclaration liminaire. Apple s’est largement concentré sur les avantages offerts aux développeurs sur ses plates-formes. Cela inclut l’accès à la propriété intellectuelle d’Apple, telle que sa variété d’API et de ressources pour les développeurs.

Comme nous l’avons signalé en avril, Apple se concentre également fortement sur le «projet Liberty», ce que Epic appelle en interne sa stratégie de contournement public de l’App Store et de dépeindre Apple «comme le méchant». Sa déclaration liminaire d’aujourd’hui souligne également que le PDG d’Epic, Tim Sweeney, a contacté Microsoft en privé pour lui donner un avis sur «une opportunité extraordinaire» pour les consoles et les PC.

Apple a également fait valoir dans ses déclarations liminaires qu’Epic soutient qu’Apple devrait transformer iOS en Android, renonçant à son propre avantage concurrentiel, en autorisant les magasins d’applications tiers et les solutions de traitement des paiements. Apple a également souligné qu’Epic avait demandé un accord parallèle spécial à la société avant de lancer la campagne Project Liberty.

Au cœur de l’argument d’Epic se trouve la réduction de 30% des transactions qu’Apple prend, mais Apple a déclaré qu’il s’agissait d’une pratique standard du secteur et que la réduction effective d’Apple dans l’App Store avait diminué au fil des ans. Apple a fait valoir que si Epic prévaut dans ce cas, «d’autres écosystèmes intégrés tomberont également», notamment Sony, Nintendo, Google et Samsung.

Apple a inclus une citation du témoin expert d’Epic, David Evans, dans laquelle il a vanté les avantages de l’écosystème App Store en 2011:

«Apple a évidemment réalisé d’énormes profits et vu la valeur marchande de l’entreprise augmenter en raison du succès de l’iPhone et de son magasin d’applications. Les utilisateurs d’iPhone se sont très bien débrouillés grâce aux dizaines de milliers d’applications parmi lesquelles ils peuvent choisir, dont certaines leur permettent de faire des choses qui n’étaient pas possibles auparavant. ils réalisent des bénéfices importants ou acquièrent une renommée. En réunissant les développeurs et les utilisateurs, l’iPhone a servi de catalyseur qui a créé de la valeur – et des bénéfices – à partir de rien. »

Apple a fait valoir qu’Epic lui demandait de supprimer une couche de sécurité de l’écosystème iOS, exposant ainsi ses utilisateurs à un risque de compromis. La société a reconnu que son processus d’examen des applications n’était pas parfait, mais a noté qu’elle comptait 500 «évaluateurs experts».

“En fin de compte, pour gagner la journée, Epic doit convaincre le tribunal de tant de choses qui n’ont aucun sens”, ont expliqué les avocats d’Apple. «Epic spécule sur un monde où Apple est une entreprise différente. Il demande au tribunal de faire un gros pari que ce monde est un monde meilleur que celui dans lequel nous vivons. Ce n’est pas le cas.

Voici le diaporama complet des démonstrations d’ouverture d’Apple:

Emballer

Ce n’est que le début de l’essai Apple vs Epic, qui se déroulera pendant les trois prochaines semaines. Nous nous attendons à ce que des informations encore plus intéressantes apparaissent au fur et à mesure que le procès suit son cours. Les dirigeants d’Apple Tim Cook, Craig Federighi et Phil Schiller sont tous prêts à témoigner également, même si nous ne savons pas quand cela se produira. Le PDG d’Epic, Tim Sweeney, témoigne aujourd’hui.

Restez à l’écoute de . pour une couverture continue de l’affaire Apple contre Epic à l’avenir.

