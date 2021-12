Apple et Google accusés de duopole, pourraient faire face à une action antitrust au Royaume-Uni

Après avoir lancé une enquête sur les inquiétudes selon lesquelles Apple et Google ont trop de contrôle sur les systèmes d’exploitation, les magasins d’applications et les navigateurs Web plus tôt cette année, l’Autorité britannique de la concurrence et des marchés fait maintenant rapport de ses conclusions.

L’organisme de surveillance du Royaume-Uni a déclaré qu’il « craignait que cela entraîne moins de concurrence et un choix significatif pour les clients. Les gens semblent également passer à côté de tous les avantages des nouveaux produits et services innovants, tels que les «applications Web» et les nouvelles façons de jouer à des jeux via les services cloud sur les appareils iOS. L’AMC craint également que les gens soient confrontés à des prix plus élevés qu’ils ne le feraient sur un marché plus concurrentiel, y compris pour les téléphones Apple, les abonnements à des applications et les achats effectués dans les applications.

Apple et Google ont développé une emprise sur la façon dont nous utilisons les téléphones portables et nous craignons que cela ne fasse perdre des millions de personnes à travers le Royaume-Uni. La plupart des gens savent qu’Apple et Google sont les principaux acteurs lorsqu’il s’agit de choisir un téléphone. Mais il peut être facile d’oublier qu’ils fixent également toutes les règles – de la détermination des applications disponibles sur leurs magasins d’applications à la difficulté pour nous de passer à d’autres navigateurs sur nos téléphones. Ce contrôle peut limiter l’innovation et le choix, et conduire à des prix plus élevés, ce qui n’est pas une bonne nouvelle pour les utilisateurs », a déclaré Andrea Coscelli, directeur général de la CMA.

Le rapport indique que CMA a provisoirement découvert qu’Apple et Google ont été en mesure de tirer parti de leur pouvoir de marché pour créer un écosystème largement autonome, ce qui rend « extrêmement difficile pour toute autre entreprise d’entrer et de rivaliser de manière significative avec un nouveau système ».

Sur ce, le rapport définit une série de mesures qui pourraient être prises pour résoudre ces problèmes :

Permettre aux utilisateurs de basculer plus facilement entre les téléphones iOS et Android lorsqu’ils souhaitent remplacer leur appareil sans perdre de fonctionnalités ou de données. Faciliter l’installation d’applications via des méthodes autres que l’App Store ou le Play Store, y compris les «applications Web». Permettre à toutes les applications de donner aux utilisateurs le choix de la façon dont ils paient dans l’application pour des crédits de jeu ou des abonnements, plutôt que d’être liés aux systèmes de paiement d’Apple et de Google. Permettre aux utilisateurs de choisir plus facilement des alternatives à Apple et Google pour des services tels que les navigateurs, notamment en s’assurant qu’ils peuvent facilement définir le navigateur qu’ils ont par défaut.

Toutes ces suggestions font partie de poursuites judiciaires auxquelles Apple a été confronté dans le monde. Alors que la société avait abordé certains sujets, tels que la possibilité de passer d’iOS à Android et vice-versa, il existe de nombreuses controverses concernant l’ouverture d’iOS à davantage de magasins d’applications ou l’offre aux utilisateurs de différents systèmes de paiement.

Récemment, Apple s’est vu accorder un délai pour se conformer aux modifications de l’App Store requises par la décision Epic. Il y a quelques mois, la société a décidé de modifier certaines règles de l’App Store après un recours collectif intenté par des développeurs aux États-Unis. Par exemple, ils pourront communiquer avec les utilisateurs sur des solutions de paiement alternatives en dehors de leurs applications.

Non seulement cela, mais Apple a également annoncé en août un fonds d’aide aux petits développeurs, qui versera entre 250 et 30 000 dollars aux développeurs gagnant moins d’un million de dollars par an dans l’App Store. Vous pouvez en apprendre plus à ce sujet ici.

Pour l’instant, rien ne se passera avec Apple et Google au Royaume-Uni. L’AMC procède à des consultations sur ses premières conclusions et attend des réponses d’ici le 7 février 2022. Elle poursuivra ensuite la deuxième moitié de l’étude et prévoit publier un rapport final en juin 2022.

