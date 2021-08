Apple et Google devront autoriser les paiements alternatifs pour les applications en Corée

TL;DR

La Corée du Sud a adopté un projet de loi visant les paiements des magasins d’applications Apple et Google. Le projet de loi interdit à Apple et Google d’imposer certains systèmes de paiement aux développeurs d’applications.

Le parlement sud-coréen a adopté un projet de loi qui obligera Apple et Google à accepter des services de paiement alternatifs sur leurs boutiques d’applications respectives. Le projet de loi devrait être promulgué par le président Moon Jae-in, dont le parti a fait pression pour la loi en premier lieu.

Selon le journal sud-coréen Yonhap News, les modifications apportées à la loi sur les télécommunications « interdisent aux opérateurs du marché des applications d’imposer certains systèmes de paiement aux entreprises de contenu mobile ». En d’autres termes, le Google Play Store et l’Apple App Store ne seront pas autorisés à imposer leurs propres systèmes de paiement aux développeurs.

Le point de vente ajoute que le projet de loi interdit également aux magasins d’applications de retarder “injustement” les critiques de contenu mobile comme les applications. Les opérateurs de magasins d’applications qui enfreignent ces règles pourraient être condamnés à une amende pouvant atteindre 3% de leurs revenus en Corée du Sud, a rapporté le Wall Street Journal.

Un signe des choses à venir pour Apple et Google ?

La nouvelle survient après des années où Google et Apple ont réduit jusqu’à 30% les ventes de leurs magasins d’applications. Le projet de loi adopté intervient également près d’un an après que Google a annoncé son intention de forcer toutes les applications du Play Store à utiliser son service de facturation. Apple a également maintenu cette approche pendant longtemps, interdisant aux développeurs d’applications d’informer les utilisateurs d’autres options de facturation.

Apple a récemment conclu un accord avec les développeurs américains, leur permettant d’informer les utilisateurs d’autres options de paiement par e-mail et SMS. Malheureusement, les développeurs iOS ne peuvent toujours pas informer les utilisateurs de leurs options dans une application elle-même.

Il va sans dire que ce projet de loi s’applique uniquement à la Corée du Sud, mais ce n’est pas le seul pays à cibler les pratiques commerciales des magasins d’applications. Les sénateurs américains ont présenté un projet de loi plus tôt ce mois-ci qui interdirait à Apple et Google d’imposer leurs propres services de paiement aux développeurs. 36 États américains et Washington DC ont également déposé une plainte antitrust contre Google plus tôt cette année. Le costume remet en question la domination de Google sur l’espace de la boutique d’applications Android.

La loi sud-coréenne amènera-t-elle également davantage de pays à prendre des mesures ? Cela reste à voir. Pour ce que ça vaut, l’UE a forcé Google à offrir aux utilisateurs un choix de navigateur et de moteur de recherche en 2019, mais nous n’avons pas encore vu de mesures de répression similaires sur d’autres grands marchés.

Pensez-vous que les magasins d’applications d’Apple et de Google devraient autoriser des options de paiement alternatives ? Donnez-nous votre avis via le sondage ci-dessus.