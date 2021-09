Apple et Google ne peuvent pas restreindre l’accès des développeurs à d’autres systèmes de paiement, selon une nouvelle loi coréenne

in

Les deux sociétés sont de plus en plus surveillées pour leurs stratégies restrictives dans plusieurs pays. (Crédit photo : .)

L’Assemblée nationale de Corée du Sud a adopté un projet de loi visant à empêcher les grandes plateformes telles qu’Apple et Google de forcer les développeurs d’applications à utiliser leurs systèmes de paiement intégrés, a rapporté le Wall Street Journal. Le président Moon Jae-in, dont le parti était l’un des champions les plus virulents de la loi, devrait signer le projet de loi, dont le parti a défendu la législation.

La loi serait un coup dur pour Apple et Google, qui exigent tous deux que les achats intégrés soient acheminés via leurs systèmes uniquement, leur permettant ainsi de réduire de 30%. Si les entreprises technologiques échouent ou refusent de se conformer à la nouvelle loi, la législation permet à l’autorité compétente d’imposer des amendes pouvant atteindre 3 % des revenus des entreprises en Corée du Sud.

La loi, un amendement au Telecommunications Business Act de la Corée du Sud, pourrait potentiellement avoir un impact énorme sur la façon dont l’App Store d’Apple et le Play Store de Google font des affaires.

Les deux sociétés sont de plus en plus surveillées pour leurs stratégies restrictives dans plusieurs pays. Désormais, nombre de ces pays verront si la loi sud-coréenne peut servir de référence pour des mesures similaires sur leurs marchés. La Commission de la concurrence et de la consommation en Australie réfléchit également à une législation visant à réglementer le système de paiement numérique de Google, Apple et WeChat.

La législation sud-coréenne a contrarié Apple et Google. Google a déclaré que les frais de service aidaient à garder Android gratuit et donnaient également aux développeurs la plate-forme et les outils mondiaux pour accéder à des milliards d’utilisateurs dans le monde entier.

Bien qu’Apple n’ait pas immédiatement réagi à la nouvelle législation, il avait précédemment déclaré à The Verge que la loi sud-coréenne proposée mettrait les utilisateurs, qui utilisent d’autres sources pour acheter des biens numériques, à un risque de fraude et de saper la confidentialité.

Des lobbyistes à Washington pour les deux sociétés auraient fait valoir auprès de responsables américains que la législation violait un accord commercial car elle cherche à contrôler les sociétés basées aux États-Unis.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.