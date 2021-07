Apple et Google sont également à blâmer pour le piratage de Pegasus, selon le PDG de Telegram, Pavel Durov

Durov a allégué dans un article sur sa chaîne Telegram que Google ainsi qu’Apple ont laissé des portes dérobées ouvertes dans leurs systèmes pour que de telles attaques se produisent. (fichier image)

Projet Pégase : Alors que le scandale autour du Pegasus de NSO continue de faire l’actualité avec son ciblage de plusieurs grands noms du monde de la technologie, Apple et Google ont été confrontés à des critiques de partout. Le scandale concerne le piratage présumé de politiciens, d’activistes et de journalistes dans plusieurs pays, dont l’Inde, avec l’aide de Pegasus, un logiciel de surveillance développé par NSO, basé en Israël. Pegasus fonctionne en étant installé dans les téléphones, c’est pourquoi Apple et Google sont ciblés pour les failles de leur logiciel qui ont permis à Pegasus d’entrer. Et le PDG de Telegram Pavel Durov entraîne les armes chez les deux géants de la technologie.

Durov a allégué dans un article sur sa chaîne Telegram que Google ainsi qu’Apple ont laissé des portes dérobées ouvertes dans leurs systèmes pour que de telles attaques se produisent. Il a déclaré que, selon les révélations de Snowden de 2013, Apple et Google faisaient tous deux “partie du programme de surveillance mondial”, ce qui implique que ces entreprises étaient tenues d’inclure des portes dérobées dans leur système d’exploitation avec d’autres choses. Il a en outre allégué que ces portes dérobées étaient généralement déguisées en « bugs de sécurité », mais permettaient plutôt aux agences aux États-Unis d’accéder aux informations sur n’importe quel smartphone dans le monde.

Il a ajouté que le problème avec de telles portes dérobées était que même si elles avaient été développées pour des agences de sécurité aux États-Unis, elles pourraient être exploitées par toute partie qui découvrirait ces portes dérobées. « Sans surprise, c’est exactement ce qui s’est passé » avec Pegasus de NSO, a-t-il déclaré.

Il a également déclaré qu’il savait depuis 2018 que l’un de ses numéros de téléphone figurait parmi les cibles potentielles de tels outils.

Durov a également ciblé Apple dans le passé, dénonçant le fabricant de l’iPhone lorsqu’un rapport est apparu en mai de cette année selon lequel Cupertino avait établi des règles différentes pour la Chine. Il avait ensuite déclaré que les utilisateurs devenaient des «esclaves numériques» d’Apple s’ils possédaient un iPhone, car il n’autorisait pas l’installation d’applications tierces ou autorisait uniquement les utilisateurs à sauvegarder les données de manière native sur son iCloud.

Alors que le problème de Pegasus est toujours à découvrir, selon l’enquête en cours menée par un groupe d’organisations médiatiques, il a été rapporté que plusieurs chefs d’État, des journalistes ainsi que des militants étaient ciblés à l’aide du logiciel, grâce auquel avoir accès à tout, y compris les SMS et les messages intégrés à l’application sur le téléphone ciblé. Cela a également conduit les gouvernements de ces pays à faire face à la chaleur puisque NSO a déclaré qu’il ne s’associait avec les agences nationales qu’après une diligence raisonnable depuis que Pegasus a été développé dans le but de lutter contre le terrorisme. Il a cependant été signalé qu’il n’est pas encore clair si cette liste de personnes ciblées avait réellement été piratée ou si leurs téléphones avaient été tentés d’être ciblés.

