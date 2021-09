Apple et Google suppriment l’application Navalny après la pression du régime Poutine

Apple et Google ont tous deux fermé une application de vote destinée à aider les partis d’opposition à s’organiser contre le Kremlin lors d’une élection parlementaire en Russie qui se déroule ce week-end. Les entreprises ont retiré l’application de leurs magasins d’applications vendredi après que le gouvernement russe les a accusés d’ingérence dans les affaires intérieures du pays, une tentative manifeste du président Vladimir Poutine d’entraver des élections libres et de rester au pouvoir.

L’application Smart Voting a été conçue pour identifier les candidats les plus susceptibles de battre les membres du parti soutenu par le gouvernement, Russie unie, dans le cadre d’une stratégie plus large organisée par les partisans du militant russe emprisonné Alexei Navalny pour rassembler les électeurs opposés à Poutine. Dans le but de réprimer l’effort de l’opposition, le gouvernement russe a déclaré à Google et Apple que l’application était illégale et aurait menacé d’arrêter les employés des deux sociétés dans le pays.

Cette décision intervient également dans le cadre d’une répression plus large contre Big Tech en Russie. Plus tôt cette semaine, un tribunal russe a infligé une amende à Facebook et Twitter pour ne pas avoir supprimé le contenu « illégal », et le pays aurait bloqué l’accès des personnes à Google Docs, que les partisans de Navalny utilisaient pour partager des listes de candidats préférés.

Supprimer l’application Navalny des magasins est un acte honteux de censure politique.

Le gouvernement autoritaire et la propagande de la Russie seront ravis.@google @Apple – Ivan Zhdanov (@ioannZH) 17 septembre 2021

Les critiques disent que l’épisode sert d’exemple de la raison pour laquelle Apple, en particulier, ne peut pas faire confiance pour protéger les libertés civiles des gens et résister à la pression du gouvernement. La société contrôle strictement les logiciels autorisés sur des millions d’appareils et a récemment été confrontée à des allégations de comportement monopolistique concernant la façon dont elle gère son App Store, qui est le seul moyen pour les utilisateurs d’installer des applications sur iPhone et iPad. Alors que Google est également accusé de céder aux demandes de censure, les utilisateurs d’Android peuvent toujours accéder à l’application sans compter sur le Google Play Store, bien que ce soit plus difficile.

“Les utilisateurs d’Android en Russie peuvent trouver d’autres moyens d’installer cette application, alors qu’Apple aide activement le gouvernement russe à empêcher les utilisateurs d’iOS de le faire”, a déclaré à Recode Evan Greer, directeur du groupe de droits numériques Fight for the Future. . “L’approche monopolistique descendante d’Apple est à l’origine de leur préjudice.”

Apple a insisté le mois dernier sur le fait qu’il avait, en fait, la capacité de défier ce type d’influence du gouvernement. La société l’a dit lorsqu’elle a annoncé une nouvelle fonctionnalité iPhone de numérisation de photos destinée à identifier les images contenant du matériel d’abus sexuel d’enfants (CSAM). L’outil, a expliqué Apple, impliquerait le téléchargement d’une base de données de photos du National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), sous forme de codes numériques, sur chaque iPhone. La mise à jour aurait exécuté ces codes sur les photos stockées dans les comptes iCloud des utilisateurs, à la recherche de correspondances qui seraient signalées aux examinateurs humains, puis au NCMEC.

Bien qu’il soit certainement utile de mettre un terme à la maltraitance des enfants, l’outil a suscité de nombreuses inquiétudes chez les défenseurs de la vie privée. Certains ont déclaré que la mise à jour revenait à Apple construire « une porte dérobée » dans les iPhones, une qui pourrait facilement être exploitée par de mauvais acteurs ou des gouvernements à la recherche de données sur leurs citoyens. Face aux critiques croissantes, Apple a suspendu la mise à jour. Mais la société a également insisté sur le fait qu’elle ne céderait jamais aux pressions du gouvernement.

“Nous avons déjà été confrontés à des demandes de création et de déploiement de changements mandatés par le gouvernement qui dégradent la vie privée des utilisateurs, et nous avons fermement refusé ces demandes”, a déclaré la société. “Nous continuerons à les refuser à l’avenir.”

Apple a longtemps commercialisé la confidentialité comme une caractéristique de ses produits. Après l’attaque terroriste de San Bernardino, Apple a refusé la demande du FBI de construire une porte dérobée dans l’iPhone. Plus tôt cette année, Apple a mis à jour le système d’exploitation de l’iPhone pour permettre aux utilisateurs de se retirer des trackers basés sur des applications déployés par des plateformes comme Facebook. Néanmoins, la décision de l’entreprise vendredi de supprimer une application de vote en Russie montre que la volonté réelle d’Apple de s’opposer à l’ingérence du gouvernement a ses limites.

L’application Smart Voting était destinée à aider les partisans du chef de l’opposition russe Alexei Navalny lors des élections législatives de ce week-end.

Ni Apple ni Google n’ont fourni de commentaire pour cette histoire.

L’engagement ambigu d’Apple pour protéger les libertés civiles de ses utilisateurs est particulièrement préoccupant car la société insiste toujours sur le fait qu’elle devrait contrôler de larges pans des logiciels disponibles sur l’iPhone. Alors que des développeurs comme Epic Games se sont opposés à cette approche de «jardin clos», Apple parvient toujours à conserver une large discrétion sur les programmes et les applications exécutés sur ses appareils. Mais comme les récents événements en Russie le montrent clairement, le contrôle étroit d’Apple sur son App Store peut être abusé par des gouvernements autoritaires.

« Apple essayait d’intégrer la censure dans le système d’exploitation, en ajoutant une technologie qui pourrait rechercher dans nos propres téléphones des fichiers interdits », a averti Albert Fox Cahn, directeur de STOP, le Surveillance Technology Oversight Project. “Mais si un gouvernement peut rechercher des CSAM, un autre peut rechercher des textes religieux et des discours politiques.”

