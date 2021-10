Apple et l’Université du Michigan partagent les premiers résultats de diverses études sur la santé de l’Apple Watch

L’Apple Watch continue de jouer un rôle crucial dans les études de recherche médicale à travers le monde. Cette semaine, l’Université du Michigan Health a publié les premiers résultats de ce qu’elle appelle une « étude observationnelle de référence sur trois ans » qu’elle a commencée pour la première fois en 2018 en collaboration avec Apple.

Comme détaillé dans un nouveau billet de blog de l’Université du Michigan Health, l’objectif de l’étude est de « recruter un ensemble diversifié de participants d’âges, de races, d’ethnies et de problèmes de santé sous-jacents » et de donner un aperçu de la base de référence. l’état de santé d’un groupe représentatif de milliers de personnes.

Jessica Golbus, MD, est co-investigatrice de l’étude et vante que l’un des « plus grands succès » de l’étude a été sa capacité à « recruter des groupes qui ont été largement sous-représentés ou non représentés dans la recherche en santé numérique ». Selon les données, 18 % des plus de 6 700 participants avaient 65 ans ou plus, 17 % étaient noirs et 17 % étaient asiatiques.

L’objectif de l’étude était de « décrire et comparer les principaux signaux portables (c’est-à-dire la fréquence cardiaque, le nombre de pas et les mesures de la pression artérielle à domicile) en fonction de l’âge, du sexe, de la race, de l’origine ethnique et des phénotypes cliniques.

Plus de détails sur l’étude :

Les participants ont porté leur Apple Watch pendant près de 90 pour cent des jours d’étude pendant une moyenne de 15,5 heures par jour. Au total, plus de 200 millions de mesures de fréquence cardiaque ont été collectées avec Apple Watch et 1,1 million de mesures de tension artérielle avec le brassard de tension artérielle Omron. Les participants de 65 ans et plus avaient des fréquences cardiaques au repos et à la marche significativement plus faibles, et les femmes avaient des fréquences cardiaques au repos en moyenne 3 battements par minute plus élevées que les hommes. Une fois stratifiés par race auto-déclarée, les participants noirs avaient les fréquences cardiaques les plus élevées et les participants blancs les plus faibles. Les niveaux d’activité variaient également selon la race et l’origine ethnique et selon la présence de certaines conditions cliniques. Ensemble, ces différences démontrent que le contexte spécifique au patient est une considération importante lorsque les cliniciens interprètent les données de tension artérielle portable et à domicile.

Les résultats complets de l’étude n’ont pas encore été publiés, mais les informations préliminaires peuvent être trouvées dans la revue The Lancet Digital Health.

