Apple et Mozilla mettent en garde contre une grave faille de sécurité dans la dernière version de Chrome | La technologie

C’est le changement controversé qui fera ses débuts dans Chrome 97 et qui pourrait exposer certaines données utilisateur.

La concurrence pour gagner du terrain sur le segment des navigateurs est de plus en plus féroce, avec des entreprises comme Microsoft, Google ou Apple essayant de mettre leurs navigateurs en tête, non seulement en lançant de nouvelles fonctionnalités, mais aussi en assurant la sécurité.

Le navigateur le plus populaire du marché, Google Chrome, est déjà en version 96, et il est très proche de la version 97 atteignant également le canal stable, et il le fait avec une fonctionnalité assez controversée qui a été rejetée par de grandes entreprises telles que Mozilla. ou Apple. , commentent-ils de Neowin.

Pour comprendre la situation, avant certaines applications Web telles qu’Excel, PowerPoint ou Word ne pouvaient pas utiliser l’API du clavier pour identifier la touche sur laquelle l’utilisateur appuie, quelque chose qui change avec l’arrivée du nouveau Chrome 97.

Et c’est qu’avec sa première, il inclut la valeur appelée keyboard-map qui permettra d’identifier la clé grâce à l’API du clavier, quelque chose qui a eu le soutien de nombreux développeurs mais aussi le rejet de certaines entreprises technologiques.

Et est-ce Mozilla Oui Manzana se sont opposés et soulignent que cette mise en œuvre viole la vie privée des utilisateurs. Et ils soulignent qu’avec ce changement d’API, une partie de l’utilisation que les utilisateurs peuvent faire de certaines applications web est exposée, qui peut être utilisée par des pirates pour identifier et suivre l’utilisateur lui-même.

C’est pourquoi Apple et Mozilla n’incluront pas ce changement dans leurs navigateurs, nous ne le verrons donc pas dans Safari ou Firefox.

Mais Chrome 97 apporte également une série d’améliorations que les utilisateurs apprécieront. D’une part, il propose une amélioration des protocoles de communication, mais aussi une amélioration de l’utilisation des formulaires et des fonctions mathématiques de CSS.