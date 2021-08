Apple et Netflix se seraient engagés dans une guerre d’enchères pour le nouveau film de Jennifer Lawrence

En lice pour recevoir un autre nominé aux Oscars, Apple et Netflix font partie des services de streaming prêts à dépenser beaucoup d’argent pour le nouveau film de Jennifer Lawrence.

Comme l’a rapporté Variety, Apple et Netflix ont encerclé le film de Jennifer Lawrence et Paolo Sorrentino sur Sue Mengers, un super-agent légendaire “qui a enfilé un caftan comme une armure et a brandi un joint comme une masse tout en essayant d’obtenir la meilleure offre possible pour ses clients de premier plan.

Les enchères auraient éclipsé les 80 millions de dollars et pourraient grimper plus haut, ce qui signifie un gros salaire pour Lawrence, Sorrentino et la société, qu’ils ne recevraient probablement pas de studios intéressés par des choses embêtantes comme, disons, la vente de billets.

Pour l’instant, Jennifer Lawrence jouera dans le film Don’t Loop Up de Netflix, tandis que le prochain projet de Sorrentino, The Hand of God, est également installé sur le streamer et recevra une poussée de la saison des récompenses, selon Variety.

Apple a fait de gros efforts pour avoir le meilleur contenu disponible alors qu’il ne peut pas avoir une grande bibliothèque. À ce jour, les films, documentaires et séries d’Apple Original ont été honorés avec 125 victoires et 503 nominations aux prix, notamment Ted Lasso et Wolfwalkers qui ont fait de gros efforts pour le streaming.

Apple n’a toujours pas beaucoup de films sur sa plate-forme, mais la société n’hésite pas à payer beaucoup d’argent pour un bon contenu, comme elle l’a fait avec Tom Hank’s Greyhound ou CODA, qui sera le premier film à inclure brûlé- en sous-titres dans toutes les salles.

