Apple et Norfolk State University s’associent pour déployer l’iPad Pro 5G et des accessoires pour tous les étudiants

La Norfolk State University a annoncé un nouveau partenariat avec Apple pour fournir à chaque étudiant un iPad Pro 5G, un Apple Pencil, un Apple Smart Keyboard Folio et des AirPods Pro. NSU, ​​la plus grande HBCU de Virginie, déploiera également des MacBook Pro et des iMac pour sélectionner des étudiants et des laboratoires de conception.

Dans un communiqué de presse, Susan Prescott, vice-présidente de l’éducation et du marketing d’entreprise d’Apple, a déclaré que l’État de Norfolk faisait un « pas en avant audacieux » en offrant aux étudiants un accès égal aux appareils Apple.

« Chez Apple, nous pensons que l’éducation est une force puissante pour l’équité et les opportunités, et que la technologie peut permettre à tous les étudiants d’être créatifs et collaboratifs alors qu’ils envisagent leur future carrière. En offrant à chaque étudiant et professeur spartiate un accès égal à nos produits innovants, Norfolk State fait un pas en avant audacieux, et nous sommes impatients de voir ce que la communauté universitaire va accomplir.

En plus de distribuer l’iPad Pro et les accessoires qui l’accompagnent à tous les étudiants, NSU distribuera également des appareils MacBook Pro et iMac pour les étudiants en fonction de leurs spécialisations ainsi que pour les laboratoires de conception pour apprendre le codage et le développement d’applications avec Swift. Au total, NSU déploiera plus de 6 000 produits Apple cette année.

Dans le cadre de l’initiative, Norfolk State utilisera un spécialiste de l’apprentissage professionnel Apple à temps plein, des services d’ingénierie et une gestion de projet. L’université fournira également des ordinateurs portables MacBook Pro aux étudiants en fonction de leurs spécialisations ou de leurs cours, en plus des ordinateurs de bureau iMac qui seront dans un laboratoire de conception d’innovation pour que les étudiants apprennent le codage et le développement d’applications à l’aide du programme d’études d’Apple et de Swift, le puissant et intuitif open- langage de programmation source

La Norfolk State University est l’une des nombreuses universités à déployer des produits Apple cette année. D’autres ont annoncé le déploiement incluent Virginia Union University, New Mexico State University, University of Nevada, Reno et Cal State University System. Notamment, NSU est le premier collège et université historiquement noirs à le faire.

