Apple et plusieurs États font des permis de conduire numériques une réalité

Les permis de conduire stockés sur nos téléphones ne sont pas trop loin sur la route.

Apple a annoncé plus tôt cette semaine que, d’ici cet automne, son application Wallet sera étendue pour inclure les identifiants numériques des États participants. Pendant ce temps, l’État de New York travaille avec IBM sur la possibilité d’étendre son système de passeport vaccinal Excelsior Pass pour inclure les permis de conduire, selon un rapport du New York Times. Le gouvernement fédéral est également d’accord avec le concept. En avril, le Department of Homeland Security (DHS) a déclaré qu’il recherchait des commentaires sur les règles à venir pour les permis de conduire numériques mobiles.

Mais les identifiants numériques sont-ils une bonne chose ? Peut-être pas, mais ils semblent aussi inévitables.

La pandémie a aidé certaines personnes à se familiariser avec le stockage d’informations personnelles sur leur téléphone, ce qui pourrait expliquer pourquoi les États et les entreprises technologiques vont de l’avant avec l’idée de permis de conduire numériques. Ces efforts sont accompagnés d’un débat en cours et très polarisant sur les passeports vaccinaux numériques, qui offrent aux gens un moyen facile de prouver qu’ils ont été vaccinés afin qu’ils puissent faire des choses comme monter à bord d’un avion ou aller à un concert. Plusieurs États, dont la Floride et le Texas, ont interdit ou restreint les passeports vaccinaux, ce qui suggère que certains Américains ne sont toujours pas à l’aise de stocker certaines informations hautement personnelles sur leur téléphone.

Bien que la technologie qui les alimente soit similaire à bien des égards, les permis de conduire numériques ne sont pas la même chose que les passeports vaccinaux, car leurs dossiers de santé ne sont pas nécessairement impliqués. De nombreux plans et propositions envisagés demandent simplement un moyen sûr et vérifiable de stocker toutes les informations qui figurent actuellement sur votre permis de conduire physique sur votre téléphone. Les partisans de ces systèmes d’identification numérique de l’État disent que cette technologie rendra plus pratique la présentation de votre pièce d’identité et donnera aux gens plus de contrôle sur leurs informations. Les défenseurs de la vie privée et des libertés civiles avertissent que la normalisation du port de cartes d’identité sur nos téléphones pourrait avoir de très mauvaises conséquences, notamment mettre en danger notre vie privée numérique.

Malgré un soutien apparent au niveau des États et au niveau fédéral, certains ont tiré la sonnette d’alarme sur les problèmes potentiels liés aux identifiants numériques. Le mois dernier, l’American Civil Liberties Union a publié un rapport détaillé soulevant des problèmes concernant un système d’identification numérique de l’État, notamment des préoccupations concernant l’accès de la police aux téléphones des utilisateurs, la confidentialité et les risques de surveillance, et la possibilité que les gens soient un jour contraints de télécharger applications gouvernementales. Le Surveillance Technology Oversight Project a également obtenu un contrat révélant que l’État de New York a des projets plus ambitieux pour son Excelsior Pass qu’il ne l’avait initialement révélé, ce qui pourrait révéler les risques de programmes d’identification numérique similaires.

“Il est difficile de faire confiance à l’affirmation des responsables selon laquelle ces applications ne feront que X ou Y”, prévient Albert Fox Cahn, avocat au Surveillance Technology Oversight Project, soulignant l’expansion potentielle d’Excelsior Pass. “Nous voyons ce schéma clair d’entre eux étant installés dans un but, puis étendus pour un autre.”

Les portefeuilles entièrement numériques sont au coin de la rue

L’arrivée des identifiants numériques montre comment les entreprises technologiques jeVous voulez de plus en plus être impliqué dans tout ce que vous faites avec votre portefeuille physique. Les utilisateurs d’iPhone et d’Android peuvent déjà stocker des cartes de crédit, des billets d’avion et des billets d’événement dans des portefeuilles numériques. Maintenant, avec l’introduction imminente des permis de conduire numériques, Apple se rapproche de rendre votre portefeuille physique complètement obsolète.

« Pour être totalement libre de votre identification physique, il y a encore une chose que nous devons apporter à l’iPhone, et c’est votre identification. Nous apportons donc des cartes d’identité à Apple Wallet », a déclaré la vice-présidente d’Apple Jennifer Bailey lors de la conférence des développeurs de l’entreprise le 7 juin. « C’est aussi simple que cela ! Vos informations d’identification sont maintenant dans Wallet.

Le gouvernement fédéral semble soutenir l’idée. Alors que le DHS établit de nouvelles normes pour la technologie qui alimente les identifications numériques, la Transportation Security Administration (TSA) travaille déjà avec Apple pour accepter une version d’une identification numérique basée sur iPhone pouvant être utilisée dans les aéroports. Plusieurs États préparent également le terrain et déploient des permis de conduire numériques qui pourraient fonctionner avec Apple Wallet (les États sont généralement responsables de la délivrance des cartes d’identité aux États-Unis).

Apple n’est pas la première ni la seule grande entreprise technologique à essayer d’apporter des identifiants numériques aux smartphones. Google a également travaillé sur un système de permis de conduire numérique et, l’automne dernier, la société a détaillé de nouvelles normes de confidentialité et de sécurité permettant aux développeurs de gérer les documents d’identité sur les appareils mobiles. IBM a également fait des recherches sur les permis de conduire numériques et a exprimé son enthousiasme quant à la manière dont ils pourraient s’appuyer sur la technologie blockchain.

Une société de sécurité française appelée Idemia a déjà lancé des identifiants numériques en partenariat avec plusieurs États américains, dont l’Arizona et l’Oklahoma. La société soutient que les identifiants numériques facilitent l’authentification rapide de l’identité d’une personne, tout en permettant également à une personne de partager moins d’informations personnelles. Avec une application, par exemple, les utilisateurs peuvent choisir de partager leur âge avec une personne vérifiant que quelqu’un est assez vieux pour acheter de l’alcool sans partager également son adresse, Idemia explique sur son site internet.

La technologie derrière les identifiants numériques n’est inévitablement pas différente de la technologie derrière les passeports vaccinaux. Les opposants aux passeports vaccinaux, cependant, ont fait valoir que le fait d’exiger des informations de santé détaillées pour entrer dans les entreprises et autres lieux publics porte atteinte à la vie privée et à la liberté des personnes. Néanmoins, certains États qui ont interdit les passeports vaccinaux imposent les permis de conduire numériques.

En Floride, où le gouverneur Ron DeSantis a interdit les passeports vaccinaux, le DMV devrait bientôt lancer son système d’identification mobile de l’État, et au Texas, dont la législature de l’État a restreint l’utilisation des passeports vaccinaux, les législateurs envisagent un programme pilote pour les conducteurs numériques licences. L’Iowa, qui a également limité l’utilisation des passeports vaccinaux, prévoit également de lancer un système d’identification mobile plus tard cette année. Au Nevada, où les passeports vaccinaux restent un problème litigieux, le gouverneur Steve Sisolak a officiellement signé le mois dernier les licences numériques, et le DMV dit qu’elles pourraient arriver dans quelques années seulement.

En tout cas, force est de constater que les résidents de plusieurs États pourront bientôt stocker leur permis de conduire sur leur téléphone. Ce qui reste incertain, c’est si nous nous dirigeons vers un pays où il existe 50 permis de conduire numériques différents et 50 opportunités différentes de problèmes et de problèmes.