Apple étend discrètement le programme de réparation AirPods Pro pour «Crackling Static»

Apple a discrètement étendu le programme de réparation AirPods Pro pour les « craquements statiques ».

Digital Music News a couvert l’introduction du programme de service en octobre 2020. C’est parce que plusieurs utilisateurs signalaient des problèmes avec leurs nouveaux AirPods Pro, notamment des problèmes d’électricité statique, de crépitement ou de suppression active du bruit. Apple a lancé le programme et a déclaré qu’il couvrirait les AirPods Pro pendant deux ans après la vente au détail de l’unité.

Apple a maintenant étendu le programme de service pour les AirPods Pro confrontés à des craquements statiques. Les documents d’assistance ont été mis à jour et une nouvelle section intitulée « Informations supplémentaires » indique que les AirPods Pro concernés sont couverts pendant trois ans après la première vente au détail de l’unité. Cela signifie que les premiers utilisateurs qui ont acheté leurs AirPods Pro au lancement en 2019 seront couverts jusqu’en octobre 2022.

Avez-vous une paire d’AirPods Pro défectueux ? Voici comment le savoir : si vous entendez des craquements ou des sons statiques qui augmentent dans un environnement bruyant, ou lorsque vous parlez au téléphone, la suppression active du bruit ne fonctionne pas comme prévu, la perte des sons graves, l’augmentation des bruits de fond, comme le bruit de la rue ou de l’avion, selon Apple Les AirPods Pro ont été fabriqués avant octobre 2020.

Quiconque possède une unité AirPods Pro avec ces problèmes peut les apporter gratuitement à Apple ou à un fournisseur de services agréé. Un technicien examinera les écouteurs pour vérifier qu’ils sont éligibles au programme. Si l’un des bourgeons présente le problème, il sera remplacé, mais pas le boîtier de charge.

Ce problème ne s’applique qu’aux AirPods Pro et non aux AirPods d’origine ou aux nouveaux AirPods Max. Il convient de noter que la réparation dépend également du fait que le technicien trouve les écouteurs défectueux. Assurez-vous qu’il s’agit d’un problème que vous et d’autres personnes pouvez entendre, car le programme de service nécessite que des techniciens le vérifient. Apple refuse d’appeler cela un rappel de produit, mais prolonger discrètement la garantie est un aveu taciturne d’un problème.