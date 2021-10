Apple étend discrètement le programme de réparation AirPods Pro qui résout les craquements/statiques

En octobre 2020, Apple a introduit un programme de service pour résoudre les problèmes des AirPods Pro qui pourraient les amener à ressentir des sons statiques, des craquements ou des problèmes avec la suppression active du bruit. À l’époque, Apple avait déclaré que le programme couvrirait les «AirPods Pro» pendant deux ans après la vente au détail de l’unité.



Apple a maintenant étendu le programme, mettant à jour discrètement le document d’assistance qui l’accompagne début octobre. Comme indiqué sur Reddit, la section « Informations supplémentaires » de la page indique désormais que le programme couvrira les ‌AirPods Pro‌ concernés pendant trois ans après la première vente au détail de l’unité, contre deux ans initialement.

Les clients qui ont acheté des AirPod au lancement en 2019 seront désormais couverts jusqu’en octobre 2022 si ce problème survenait, et ceux qui ont acheté en 2020 avant la sortie de la version réparée en octobre 2020 peuvent obtenir des réparations jusqu’en 2023.

Les ‌AirPods Pro‌ défectueux qui ont besoin d’être réparés présentent les problèmes suivants :

Crépitements ou sons statiques qui augmentent dans les environnements bruyants, pendant l’exercice ou pendant que vous parlez au téléphone La suppression active du bruit ne fonctionne pas comme prévu, comme une perte de sons graves ou une augmentation des bruits de fond, comme le bruit de la rue ou des avions

Les ‌AirPods‌ concernés ont été fabriqués avant octobre 2020, et ceux qui ont des problèmes avec les ‌AirPods Pro‌ peuvent les apporter gratuitement à Apple ou à un fournisseur de services agréé Apple. Apple dit que les « AirPods Pro » seront examinés avant le service pour vérifier qu’ils sont éligibles au programme. Les écouteurs ‌‌AirPods Pro‌‌ démontrant le problème (gauche, droite ou les deux) seront remplacés.

Le programme s’applique uniquement aux AirPods Pro‌ et non aux ‌AirPods‌ ou aux AirPods Max.

