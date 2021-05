Apple étend la fonctionnalité de l’application Météo ‘Air Quality’ à plus de pays avec iOS 14.7

L’une des nouvelles fonctionnalités introduites avec iOS 14 l’année dernière était la possibilité de voir la qualité de l’air dans l’application Météo, mais cela n’est limité qu’à quelques régions. Cependant, avec la première version bêta d’iOS 14.7, la société étend enfin cette fonctionnalité à plus de pays.

Comme indiqué par plusieurs utilisateurs sur Reddit et Twitter, iOS 14.7 beta 1 apporte la fonctionnalité de qualité de l’air de l’application iPhone Weather à plus de régions. Cela comprend des villes aux Pays-Bas, en France, en Italie et en Espagne. D’autres commentaires mentionnent également que la fonctionnalité fonctionne également au Canada.

Aux États-Unis, la mesure de la qualité de l’air est basée sur un indice de qualité de l’air (IQA) qui varie de 0 à 500, où des nombres inférieurs représentent une meilleure qualité de l’air et des nombres plus élevés sont considérés comme malsains. Ces informations sont affichées dans une barre colorée dans l’application Météo sur l’iPhone, et sont également affichées sur Apple Maps.

iOS 14.7 n’est pas exactement une mise à jour majeure, mais il apporte une nouvelle fonctionnalité intéressante pour les utilisateurs de HomePod, qui peuvent désormais définir et arrêter les minuteries à l’aide de l’application Home sur iPhone, iPad et Mac. Cependant, on ne sait pas quand cette mise à jour sera disponible au public.

