Apple étend la prise en charge des identifiants d’étudiant dans Apple Wallet à de nouvelles écoles aux États-Unis et au Canada

Apple a annoncé aujourd’hui dans un communiqué de presse qu’elle étendait la prise en charge des identifiants d’étudiant dans l’application Apple Wallet à de nouveaux collèges et universités aux États-Unis pour le semestre d’automne. La prise en charge de la fonctionnalité s’étend également au Canada pour la première fois. Rendez-vous ci-dessous pour les détails.

Apple dit :

Pour la première fois, des identifiants étudiants mobiles peuvent être ajoutés à l’application Wallet au Canada, en commençant par le Université du Nouveau-Brunswick et Sheridan College cette année. Aux États-Unis, les nouvelles écoles à adopter des cartes d’étudiant mobiles incluent Université d’Auburn, Université du Nord de l’Arizona, Université du Maine, Université d’État du Nouveau-Mexique et bien d’autres collèges à travers le pays.

« Nous sommes ravis de travailler avec davantage d’écoles aux États-Unis et d’introduire des identifiants d’étudiant mobiles au Canada pour fournir un moyen sûr et pratique de se déplacer sur le campus avec l’iPhone et l’Apple Watch », a déclaré Jennifer Bailey, vice-présidente d’Apple Pay d’Apple. « Les étudiants et les professeurs ont adopté l’utilisation de leur iPhone et de leur Apple Watch comme le meilleur moyen d’accéder aux bâtiments, d’acheter des repas, etc. »