Apple étend la sécurité des enfants aux messages, aux photos et à Siri

Apple étend ses efforts pour lutter contre le matériel pédopornographique (CSAM) sur sa plate-forme. L’analyse du contenu dans les messages, les photos iCloud et les recherches Web arrivera sur iOS | iPadOS 15 et macOS Monterey cet automne.

Photos iCloud

Apple a commencé à rechercher CSAM dans iCloud en 2019, ou du moins à ce moment-là, l’entreprise a mis à jour sa politique de confidentialité pour refléter le changement. Conformément à la politique :

Nous pouvons également utiliser vos informations personnelles à des fins de sécurité de compte et de réseau, notamment afin de protéger nos services dans l’intérêt de tous nos utilisateurs, et de présélectionner ou d’analyser le contenu téléchargé à la recherche de contenu potentiellement illégal, y compris le matériel d’exploitation sexuelle d’enfants.

Dans les prochaines versions de ses systèmes d’exploitation, Apple déplacera cette analyse localement sur les appareils, comme il le fait avec d’autres machines d’apprentissage. Apple appelle cet algorithme d’analyse “NeuralHash”.

Avant qu’une photo ne soit téléchargée sur iCloud, un hachage ou « empreinte digitale » de l’image sera comparé à une base de données du National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC).

Cette base de données contient les hachages de CSAM connus tels que découverts lors d’enquêtes policières. Si une photo atteint un certain seuil, elle sera signalée et envoyée à Apple pour examen manuel. Cet examen garantit l’exactitude et s’assure qu’il ne s’agissait pas d’un faux positif. Apple dit qu’il y a “moins d’une chance sur un billion par an de signaler de manière incorrecte un compte donné”.

Le compte de l’utilisateur sera alors verrouillé et Apple partagera ses découvertes avec le NCMEC. Si un utilisateur estime que son compte a été signalé par erreur, il peut faire appel pour que son compte soit rétabli. L’expression « CSAM connu » est importante. Seules les photos qui ont déjà été trouvées dans une enquête policière et son hachage stocké dans la base de données du NCMEC seront détectées.

Apple a plus d’informations sur sa page Web sur la sécurité des enfants ainsi qu’une explication technique dans un PDF.

messages

Une autre mesure de sécurité se trouve dans Messages. L’application ajoutera de nouveaux outils pour avertir les enfants et leurs parents lors de la réception ou de l’envoi de photos sexuellement explicites. Si un enfant, qui fait partie d’un compte iCloud Family, reçoit ou envoie une image que le système juge sexuellement explicite, elle sera floue et l’enfant sera averti via des explications à l’écran.

Apple a partagé des captures d’écran d’un exemple. Une fenêtre contextuelle apparaîtra indiquant « Cela pourrait être sensible à la vue. Es-tu sûr?” Avec des explications faciles à comprendre. Si l’enfant choisit de recevoir l’image, ses parents recevront une notification.

Siri et recherche

Enfin, Apple fournira des ressources supplémentaires pour Siri et la fonction de recherche intégrée. Les personnes qui demandent à Siri comment signaler la CSAM ou l’exploitation d’enfants seront dirigées vers des ressources pour savoir où et comment déposer un signalement. Siri et Search sont également mis à jour pour intervenir lorsque les utilisateurs effectuent des recherches de requêtes liées à CSAM. “Ces interventions expliqueront aux utilisateurs que l’intérêt pour ce sujet est nuisible et problématique, et fourniront des ressources de partenaires pour obtenir de l’aide sur ce problème.”

Outre les détails techniques, la page Web d’Apple partage des évaluations techniques du système de détection CSAM d’experts en cryptographie et en apprentissage automatique.