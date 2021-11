Apple étend le programme de réparation des iPhone 12 et 12 Pro en raison d’un problème de son aux EAU

Cinq mois après qu’Apple a annoncé un programme de réparation en raison de problèmes de son sur l’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro aux États-Unis, la société propose également le service aux Émirats arabes unis. Si vous êtes un utilisateur aux Émirats arabes unis et que vous rencontrez ce problème, vous pouvez réparer votre iPhone 12 gratuitement sur un Apple Store ou un fournisseur de services agréé.

Selon le Khaleej Times (via AppleInsider), la société de Cupertino a annoncé ce programme de service aux Émirats arabes unis pour les iPhone 12 et 12 Pro produits entre octobre 2020 et avril 2021. Le communiqué dit :

« Apple a déterminé qu’un très faible pourcentage d’appareils iPhone 12 et iPhone 12 Pro peut rencontrer des problèmes de son en raison d’un composant susceptible de tomber en panne sur le module récepteur. Les appareils concernés ont été fabriqués entre octobre 2020 et avril 2021.

Même si Apple a initialement annoncé ce programme de service en août, le nombre d’appareils concernés par ce problème n’est pas clair. Apple déclare :

« Si votre iPhone 12 ou iPhone 12 Pro n’émet pas de son du récepteur lorsque vous passez ou recevez des appels, il peut être éligible au service. Apple ou un fournisseur de services agréé Apple assurera gratuitement la maintenance des appareils éligibles. »

Le Khaleej Times a rapporté que seuls les iPhone 12 et 12 Pro ont ce problème, tandis que les 12 mini et 12 Pro Max ne font pas partie de la campagne de service. La publication note :

Apple a déclaré sur son site Web qu’il pourrait restreindre ou limiter les réparations au pays ou à la région d’achat d’origine. Ce programme Apple mondial n’étend pas la couverture de garantie standard de l’iPhone 12 ou de l’iPhone 12 Pro. Le programme couvre les appareils iPhone 12 ou iPhone 12 Pro concernés pendant deux ans après la première vente au détail de l’unité.

En août, . avait déjà signalé le même programme de réparation pour ces iPhones. À ce moment-là, la société a déclaré qu’un « très faible pourcentage » devrait voir l’échec de l’orateur.

Comment vérifier l’éligibilité au programme de réparation du son de l’iPhone 12

Ce programme de service est uniquement destiné aux 12 et 12 Pro (pas à l’iPhone 12 mini ou Pro Max) Votre iPhone peut être éligible à une réparation gratuite si le son ne fonctionne pas lorsque vous passez ou recevez des appels Apple n’offre pas de vérificateur de numéro de série pour ce programme, vous devrez donc contacter l’assistance Apple pour vérifier si votre iPhone est couvert par le rappel

Avez-vous déjà eu ce problème ? Avez-vous pris votre iPhone pour qu’Apple le répare ? Dites-nous dans la section commentaire ci-dessous.

