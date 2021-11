Apple étend les abonnements Premium Podcast – BBC et Slate

Apple étend ses abonnements aux podcasts avec deux offres premium – BBC et Slate désormais à bord.

BBC Studios offre aux auditeurs américains et canadiens un accès à des émissions produites au Royaume-Uni. En tant qu’Américain, essayer d’accéder à n’importe quel contenu de BBC Studios vous donnera un avertissement « Ce contenu n’est pas disponible dans votre région ». Il n’est pas disponible sur Spotify, Stitcher ou même tout autre service de podcasting. Mais avec un abonnement BBC Podcasts Premium sur Apple Podcasts, tout le monde peut accéder à ces programmes.

« La narration audio est l’endroit où la BBC a commencé il y a près d’un siècle », a déclaré Louis la Grange de BBC Studios à Digital Music News. « Et nous sommes fiers d’étendre cette tradition avec le lancement de BBC Podcasts Premium.

« Nous sommes extrêmement heureux de collaborer avec Apple sur son produit d’abonnement qui offre un moyen convaincant et transparent pour le public des États-Unis et du Canada de profiter du meilleur de notre journalisme audio mondial et de notre narration, le tout sans publicité, ainsi que jamais auparavant. -entendu des titres de ce côté de l’étang.

Slate a également lancé un abonnement payant aux podcasts Apple pour les auditeurs.

Slate Plus proposait déjà une écoute sans publicité et du contenu bonus, mais cet abonnement concerne les produits uniquement audio de Slate. Le podcast Slow Burn a été un attrait important pour son programme d’abonnement payant, il est donc logique pour l’entreprise d’adopter le programme d’abonnement aux podcasts Apple.

Les abonnements aux podcasts d’Apple sont un moyen pour les marques de monétiser la plate-forme et font concurrence à Spotify. Spotify diversifie son portefeuille de contenus en streaming dans des émissions audio en direct et des podcasts, en mettant beaucoup moins l’accent sur la musique.

C’est parce que les podcasts sont beaucoup plus rentables que la musique – où plusieurs parties doivent être payées à partir de quelques centimes par flux. La plupart des utilisateurs de podcasts sont habitués à payer un supplément pour une écoute sans publicité, mais même Spotify ne propose pas cela aux membres Spotify Premium.