Apple étend les repères 3D sur Apple Maps à Philadelphie

L’une des nouvelles fonctionnalités d’iOS 15 est une expérience 3D pour Apple Maps, qui apporte des repères détaillés des grandes villes en trois dimensions. Comme prévu, Apple étend désormais les repères 3D d’Apple Maps à Philadelphie après une récente expansion à Washington DC et à San Diego.

L’extension a été discrètement confirmée par Apple sur sa page Web de fonctionnalités iOS 15 (via MacRumors), qui répertorie désormais Philadelphie dans la section « Maps : Detailed City Experience ». Les utilisateurs de Philadelphie ont également partagé des captures d’écran sur Twitter des nouveaux points de repère 3D en action.

Apple avait précédemment confirmé que Philadelphie était l’une des villes à obtenir des repères 3D dans Apple Maps d’ici la fin de 2021. La fonctionnalité n’a été initialement lancée que dans quelques villes comme New York et San Francisco, mais la société travaille maintenant à apporter cela. expérience à plus d’endroits.

L’entreprise affirme que les cartes détaillées seront étendues à certaines villes du Canada l’année prochaine.

Avec la sortie d’iOS 15, Apple Maps obtient sa plus grande mise à jour avec une expérience de la ville qui offre des détails riches, des itinéraires de conduite avec une meilleure navigation, des itinéraires de marche immersifs affichés en réalité augmentée, et bien plus encore. […] Le soutien à d’autres villes, dont Montréal, Toronto et Vancouver, sera disponible l’année prochaine.

À l’heure actuelle, les points de repère 3D sur Apple Maps sont disponibles pour les villes suivantes :

Londres, Royaume-Uni Los Angeles, CA New York, NY Philadelphie, PA San Diego, CA Région de la baie de San Francisco, CA Washington, DC

Plus tôt ce mois-ci, Apple a également déployé sa couverture détaillée sur Apple Maps avec Look Around et d’autres fonctionnalités en Australie.

Lire aussi :

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :