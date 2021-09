Apple étend son avance sur Samsung et Huawei dans le segment des téléphones haut de gamme

Robert Triggs / Autorité Android

TL;DR

Selon un nouveau rapport, Apple a connu une croissance énorme dans le segment des smartphones à plus de 400 $ entre le deuxième trimestre 2020 et le deuxième trimestre de 2021. La société aurait également revendiqué près de 75 % des ventes dans la fourchette de prix phare de 800 $ et plus. Ses plus grands rivaux Android, Samsung et Huawei, ont eu du mal à suivre le rythme. Xiaomi et Oppo, cependant, ont enregistré des gains notables.

Apple vient de lancer la série iPhone 13, mais la société doit remercier sa gamme de modèles sortants pour son succès en plein essor sur le marché des smartphones haut de gamme. Selon de nouvelles données, la firme a revendiqué une part encore plus importante dans le segment des smartphones haut de gamme cette année au détriment de ses rivaux Android.

Selon un nouveau rapport de Counterpoint, la part de marché mondiale premium d’Apple est passée de 48 % au deuxième trimestre 2020 à 57 % au deuxième trimestre 2021, en grande partie grâce au succès de la série iPhone 12. Notamment, Counterpoint définit le segment de marché haut de gamme comme les appareils se vendant plus de 400 $, y compris la part du lion des appareils Apple. Cela dit, ses performances dans le segment ultra-premium (800 $ ou plus) sont également particulièrement notables.

Sur l’ensemble du marché des smartphones haut de gamme, cette fourchette de prix spécifique représentait 36 ​​% des ventes de smartphones haut de gamme au premier trimestre 2021, soit une croissance de 182 % d’une année sur l’autre. Apple a représenté près des trois quarts des ventes de ce groupe au deuxième trimestre 2021, contre 54 % un an auparavant. Encore une fois, ce chiffre a été soutenu par les performances de vente de l’iPhone 12 Pro et de l’iPhone 12 Pro Max, par contrepoint.

Comment les concurrents Android d’Apple se sont-ils comportés ?

Les OEM Android ont eu du mal à suivre Apple dans le segment premium.

Samsung s’est accroché à 22% du marché premium au T2 2020, mais cette part est tombée à 17% au T2 2021. Counterpoint attribue cette baisse aux contraintes d’approvisionnement. Néanmoins, en termes de volume, Samsung a tout de même enregistré une augmentation de 13 % de ses ventes dans la catégorie premium sur cette période.

Malgré ses difficultés persistantes sur les marchés occidentaux, Huawei reste le troisième plus grand fournisseur mondial de smartphones dans la catégorie premium. Cependant, il a connu une forte baisse de sa part, tombant à 6% au deuxième trimestre 2021 contre 17% au deuxième trimestre 2020. Sa position est notamment due en grande partie à sa force résiduelle sur le marché chinois, où il se classe toujours comme le deuxième plus grand OEM du segment premium.

Seuls deux OEM Android ont affiché des gains de parts de marché notables sur la période, à savoir Oppo et Xiaomi. Ce dernier a augmenté sa participation premium de 4% à 6% entre le deuxième trimestre 2020 et le deuxième trimestre 2021, ajoutant à son succès dans toutes les fourchettes de prix au deuxième trimestre 2021. Pendant ce temps, Oppo a connu une croissance à deux chiffres de sa part dans le segment premium, de 2% à 5 % au cours de la même période.

D’autres fabricants de smartphones Android rejoignent lentement les quatre grands du segment premium. OnePlus s’est classé au troisième rang des OEM dans ce secteur en Amérique du Nord, en grande partie grâce à la série OnePlus 9. Vivo détient également ce rang dans la région APAC, derrière Apple et Samsung. Motorola maintient sa force sur le marché latino-américain en tant que troisième OEM d’appareils haut de gamme derrière Apple et Samsung dans cette région.

Dans la perspective du deuxième semestre 2021, Counterpoint suggère que Samsung récupérera des parts de marché avec les produits phares moins chers du Galaxy Z Fold 3 et du Galaxy Z Flip 3. Xiaomi, désormais classé comme le plus grand fabricant de smartphones au monde en juin 2021, continue également de commercialiser davantage de produits haut de gamme.

Alors que la pandémie s’atténue lentement, on ne sait pas comment cela affectera les habitudes d’achat des consommateurs, ou s’ils s’accrocheront aux appareils haut de gamme qu’ils possèdent actuellement. Cela dit, la série iPhone 13 ne semble pas être une mise à niveau aussi importante que la gamme iPhone 12. Reste à savoir si cela affecte la domination d’Apple.