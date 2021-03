Apple étend son programme de fournisseur de réparation indépendant à plus de 200 nouveaux pays

Apple a annoncé une expansion internationale du programme Apple Independent Repair Provider. Ce programme a été lancé pour la première fois aux États-Unis en août 2019 et s’étend maintenant à plus de 200 nouveaux pays.

Le programme Independent Repair Provider permet aux petites entreprises de réparation d’accéder aux mêmes pièces, formations et ressources d’origine Apple que les fournisseurs de services agréés Apple. Le programme est conçu pour se concentrer sur les réparations hors garantie les plus courantes, telles que les remplacements d’écran et le dos fissuré.

«Faire partie du programme Independent Repair Provider a été un énorme avantage pour mon entreprise, mes employés et mes clients», a déclaré Scott Baker, propriétaire de Mister Mac à Wimberley, au Texas. «Depuis notre arrivée, nous avons reçu un excellent soutien d’Apple et nous sommes en mesure de fournir le même niveau de service à nos clients. Cela a même suscité une véritable excitation dans notre ville.

Apple affirme qu’il existe désormais plus de 1 500 centres de réparation indépendants desservant des clients aux États-Unis, au Canada et en Europe, et cette expansion internationale ne fera qu’augmenter encore ce nombre.

À partir de la fin de la semaine, Apple déclare que les fournisseurs de réparation intéressés dans les pays et régions suivants peuvent en savoir plus et demander à devenir un fournisseur de réparation indépendant:

Afghanistan, Australie, Bangladesh, Bhoutan, Brésil, Brunei Darussalam, Cambodge, Îles Cook, Fidji, Guam, Hong Kong, Inde, Indonésie, Japon, Corée, Laos, Macao, Malaisie, Maldives, Mongolie, Myanmar, Népal, Nouvelle-Zélande, Pakistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Russie, Arabie saoudite, Singapour, Afrique du Sud, Sri Lanka, Taïwan, Thaïlande, Tonga, Turquie, Émirats arabes unis, Vanuatu et Vietnam.

Apple affirme qu’il n’y a aucun coût pour rejoindre le programme Independent Repair Provider. Les prestataires de réparation doivent simplement s’engager à faire effectuer les réparations par un technicien certifié Apple, et le processus de certification est simple et gratuit. Les prestataires de réparation qualifiés peuvent acheter des pièces et des outils Apple authentiques au même prix que les AASP et bénéficier d’un accès gratuit à la formation, aux manuels de réparation et aux diagnostics.

Plus tard cette année, le programme des fournisseurs de réparation indépendants sera lancé dans encore plus de pays, et vous pouvez trouver la liste complète sur le site Web d’Apple.

