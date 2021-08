Apple étendra son financement mensuel pour iPhone, iPad et Mac au Canada avec le partenariat Affirm

in

Apple s’associe au service populaire « Achetez maintenant, payez plus tard » Affirm pour élargir les options de financement pour les acheteurs d’iPhone, d’iPad et de Mac au Canada. Selon un nouveau rapport de Bloomberg, Apple lancera ce programme au Canada ce mois-ci dans les magasins de détail en ligne et physiques.

Aux États-Unis, les acheteurs Apple peuvent financer leurs achats avec Apple Card, mais cela n’est disponible nulle part en dehors des États-Unis. Grâce à ce partenariat Affirm, Apple pourra toutefois proposer un financement sur 12 ou 24 mois pour les nouveaux iPhone, iPad, et achats Mac.

Les sociétés prévoient de lancer l’initiative ce mois-ci dans les magasins de détail en ligne et physiques d’Apple au Canada, selon un message envoyé aux employés de la vente au détail d’Apple dans la région, qui a été obtenu par Bloomberg News. Le service permettra aux acheteurs d’iPhone, de Mac et d’iPad au Canada de payer leurs achats sur 12 ou 24 mois au lieu de payer intégralement au moment de la transaction. Apple a déclaré au personnel qu’il offrirait le programme sans intérêt pendant une durée limitée après le lancement.

La note aux employés indiquait que le programme sera lancé le 11 août :

“Certains clients qui visitent Apple veulent acheter maintenant et payer plus tard”, a déclaré Apple au personnel au Canada. “Maintenant, ils ont une nouvelle option qui leur permet de payer au fil du temps pour leurs produits Apple préférés.” La société a également déclaré au personnel que le programme serait déployé le 11 août. Les porte-parole d’Apple et d’Affirmer ont refusé de commenter.

Les acheteurs au Canada pourront appliquer un crédit d’échange à leurs paiements mensuels et ajouter également une couverture AppleCare. Alors que presque tous les produits Apple peuvent être financés à l’aide de la carte Apple aux États-Unis, seuls l’iPhone, l’iPad et le Mac seront pris en charge par ce partenariat Affirm au Canada.

Le rapport ajoute que le programme sera alimenté par PayBright, qui est un service canadien « acheter maintenant, payer plus tard » qui a été acquis par Affirm l’année dernière pour plus de 260 millions de dollars.

Il s’agit d’un autre exemple de l’intérêt et de l’implication croissants d’Apple dans l’industrie « acheter maintenant, payer plus tard ». Apple prévoit également un service “Apple Pay Later”.

