Apple Event News Hub et blog en direct : MacBook Pro et plus

Après des mois de rumeurs, Apple devrait officiellement annoncer aujourd’hui l’avenir du MacBook Pro. L’événement spécial « Unleashed » d’Apple débutera à 10 h 00 PT / 13 h 00 HE et nous nous attendons à ce que les nouveaux MacBook Pro M1X soient les stars du spectacle, aux côtés d’éventuels AirPod 3 et d’un nouveau Mac mini.

Rendez-vous ci-dessous pour suivre la couverture complète de . de l’événement Apple « Unleashed » d’aujourd’hui…

Comment diffuser l’événement d’octobre d’Apple

Il est plus facile que jamais de diffuser les événements d’Apple de nos jours. Comme tous les événements des 18 derniers mois, l’événement d’octobre d’Apple est complètement virtuel en raison de la pandémie de COVID-19. Vous pouvez diffuser l’événement via le site Web d’Apple, la chaîne YouTube d’Apple et via l’application Apple TV sur iPhone, iPad et Mac.

Voici tous les détails du processus, y compris un lecteur intégré pour regarder ici sur . :

À quoi s’attendre

Encore une fois, nous attendons de nouveaux modèles MackBook Pro alimentés par le processeur M1X d’Apple aux stars du spectacle d’aujourd’hui. On dit que les nouveaux MacBook Pro comportent des puces plus puissantes à l’intérieur, une technologie d’affichage mini-LED, le retour d’un emplacement pour carte SD et d’un port HDMI, MagSafe pour le chargement, et bien plus encore.

Les rumeurs suggèrent également qu’Apple pourrait dévoiler un Mac mini alimenté par le même processeur M1X, ainsi que des AirPods 3. Les nouveaux AirPods devraient présenter un nouveau design, un boîtier de charge repensé, etc.

Blog en direct

Qu’avez-vous le plus hâte de voir lors de l’événement d’aujourd’hui ? Sonnez dans les commentaires… personnellement, le MacBook Pro M1X appelle déjà mon nom. Tim Cook est debout et prêt à rouler ce matin :

