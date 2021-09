Apple exaspère les défenseurs des libertés civiles à propos de l’application Navalny

Lorsqu’Apple, il y a quelques semaines à peine, a annoncé un système controversé (et maintenant retardé) pour détecter le matériel pédopornographique parmi les utilisateurs d’iPhone, la réaction des défenseurs de la vie privée a été rapide et implacable. Un gouvernement répressif, selon l’hypothèse des critiques, ne pourrait-il pas forcer Apple à augmenter ou même à faire une sorte de copie de ce système – et charger le système de rechercher, disons, du matériel politique inacceptable au lieu de CSAM ? Au contraire, est venu la défense d’Apple. La société a non seulement juré qu’elle résisterait à une telle supplication avec enthousiasme. Mais qu’il a l’habitude de s’opposer fermement à de telles demandes. Et puis, dans une succession assez rapide, deux choses étonnantes se sont produites. Le second implique Poutine et le critique du Kremlin Alexei Navalny emprisonnés.

Premièrement, il y a quelques semaines, le fabricant d’iPhone a brusquement reporté le déploiement du système CSAM. Puis, au cours du week-end, Apple a fait exactement ce qui inquiétait les défenseurs de la vie privée et des libertés civiles après l’annonce du CSAM. L’entreprise a cédé à un gouvernement répressif. Dans ce cas, la Russie.

Apple lance l’application de vote Alexei Navalny

Le gouvernement de Poutine a demandé à Apple de retirer de l’App Store une application de vote des partisans de Navalny. Soit dit en passant, la Russie a adressé la même demande à Google. L’application était destinée à aider les alliés de Navalny à organiser une campagne de vote contre le parti au pouvoir Russie Unie. Alors que l’on s’attendait largement à ce que le parti remporte les élections législatives de trois jours qui se sont terminées dimanche, cette application aurait aidé à organiser une campagne de vote tactique. Une campagne, en particulier, pour identifier et aider les électeurs à soutenir des alternatives locales aux membres du parti Russie unie.

La Russie a bondi en réponse à l’application. Le gouvernement aurait même menacé les employés locaux d’Apple. Le fabricant d’iPhone a acquiescé, estimant qu’il n’avait d’autre choix que de céder à l’insistance de la Russie pour qu’une application des partisans de l’opposant à Poutine – qui purge une peine pour des accusations de blanchiment d’argent inventées par le Kremlin – soit supprimée. Selon les médias russes, Apple est également allé plus loin. Apple a même désactivé la nouvelle fonctionnalité de relais privé de l’entreprise en Russie. Cette fonctionnalité masque le comportement de navigation sur le Web des internautes vis-à-vis des FAI et des annonceurs.

Cela ne s’arrête pas là. Hier, ils ont désactivé leur nouveau service quasi-VPN Private Relay pour les Russes, même s’il fonctionnait bien dans les versions bêta d’iOS et qu’il y a encore des centaines d’adresses IP RU qui lui sont réservées. Aucune explication donnéehttps://t.co/oEDidMTIYJ (lien en russe) – borodikhin (@gjardharr) 17 septembre 2021

Défenseurs de la vie privée : vous voyez, nous savions qu’Apple céderait

Alors, qu’est-ce que tout cela a à voir avec l’annonce CSAM ?

Matthew Green, qui enseigne la cryptographie à Johns Hopkins, l’a exprimé ainsi. “La défense d’Apple de supprimer les guides de vote est qu’ils doivent obéir à la loi des pays dans lesquels ils opèrent”, a tweeté Green. « Et pourtant, si les législateurs exigent qu’ils élargissent leur corpus de numérisation d’images, ils disent qu’ils refuseront. Ils ont l’intention d’enfreindre la loi dans ce cas, mais pas celui-ci ? »

Le « celui-ci » auquel il fait référence est la situation en Russie.

Certes, l’acquiescement de Google, dans ce même cas, n’est pas moins problématique. Mais Apple mérite un examen plus approfondi en raison de mesures comme celle-ci, qui semblent bafouer l’accent mis par l’entreprise sur la protection de la vie privée sous la direction du PDG Tim Cook. Et parce que cela vous fait regarder les mouvements controversés comme l’annonce du CSAM sous un tout nouveau jour. J’ai abordé certains de ces mêmes problèmes dans un article précédent (« Apple : La confidentialité est un droit de l’homme sauf si vous vivez en Chine »).

La vie privée et la liberté civile sont soit des droits humains fondamentaux, soit elles ne le sont pas. Si Apple ne soutient ces droits que dans la mesure où ils n’entrent pas en conflit avec les diktats d’un gouvernement autoritaire, alors cela revient à faire la différence entre compromis et être compromis. C’est un monde moche, désordonné, sombre et chaotique. Nous comprenons tous cela. Mais pourquoi Apple devrait-il se laisser entraîner, ainsi que ses produits, à maintenir ce statu quo désagréable ?