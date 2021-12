Apple Exec explique pourquoi vous devriez utiliser Apple Maps

David Dorn, chef de produit Apple Maps, et Meg Frost, responsable de la conception, ont récemment interviewé CNN pour expliquer les fonctionnalités Apple Maps‌ introduites avec la mise à jour iOS 15 et expliquer pourquoi les utilisateurs d’iPhone devraient choisir Apple Maps‌ plutôt que d’autres applications de cartographie comme Google et Waze.



Selon Dorn, il y a trois raisons principales pour lesquelles ‌Apple Maps‌ est le meilleur choix.

Apple investit sérieusement dans Maps pour l’améliorer. La confidentialité est centrale et Apple ne suit pas votre position à des fins de données lorsque vous utilisez ‌Apple Maps‌. Maps fait partie de l’écosystème Apple et s’intègre bien aux autres appareils et services Apple.

Les efforts d’Apple pour améliorer l’application Maps sont visibles dans ‌iOS 15‌, une mise à jour qui a ajouté de nouveaux détails de ville en 3D dans certaines régions comme Londres, New York, Los Angeles et la région de la baie de San Francisco. Il existe également des mises à jour de navigation qui ajoutent plus de détails aux échanges complexes. Frost a déclaré qu’Apple souhaitait créer des cartes « à la fois plus sûres et visuellement satisfaisantes pour la navigation ».

Quant aux repères 3D ajoutés dans la mise à jour, chaque repère est créé à la main. « Nous choisissons la quantité de détails que nous jugeons appropriée et créons un maillage 3D du point de repère du bâtiment lui-même. Et nous l’appliquons à la carte de base », a déclaré Frost à CNN.

L’interview complète d’Apple Maps peut être lue sur le site Web de CNN et fournit plus de détails sur des fonctionnalités telles que Share ETA, CarPlay, les itinéraires de marche AR en temps réel, etc.

