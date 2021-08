Apple exhorte tous les employés à se faire vacciner contre COVID-19, mais ne respecte pas le mandat

Maintenant que le vaccin COVID-19 de Pfizer et BioNTech a reçu l’approbation officielle de la FDA aux États-Unis, Apple intensifie ses efforts pour encourager les employés à se faire vacciner. Cependant, Apple ne demande toujours pas de vaccins, ce que d’autres entreprises technologiques comme Google et Facebook ont ​​déjà fait.

Comme rapporté aujourd’hui par Bloomberg, Apple a envoyé une nouvelle note aux employés demandant à tous les employés de se faire vacciner contre le COVID-19. La société a également lancé une nouvelle page Web interne et « héberge des discussions internes » sur le sujet.

“Apple demande à tous ceux qui ont accès au vaccin et peuvent se faire vacciner de le faire dès que possible”, a déclaré la société dans la note envoyée au personnel jeudi soir. Sumbul Desai, vice-président des efforts de santé d’Apple, et Kristina Raspe, vice-présidente en charge de l’immobilier, organisent également des discussions pour encourager les employés à se faire vacciner.

Sur la page Web encourageant les vaccins, Apple se concentre sur la propagation continue de la variante Delta ainsi que sur l’approbation par la FDA du vaccin Pfizer/BioNTech. Apple s’associe à Walgreens aux États-Unis pour offrir des « bons aux employés et à leurs personnes à charge pour se faire vacciner » et propose des vaccinations sur place dans les bureaux de la Silicon Valley et d’Austin, au Texas.

Quant à savoir pourquoi Apple s’arrête avant d’imposer les vaccinations COVID-19, Bloomberg spécule :

Bien que cette campagne marque le plus gros effort pour faire vacciner le personnel, Apple n’exige toujours pas que les employés le fassent, contrairement à des entreprises comme Google et Facebook Inc. d’Alphabet Inc. En interne, Apple a invoqué la confidentialité des employés comme raison. La société a également des bureaux dans les États rouges et bleus, et imposer des vaccins pourrait être difficile dans certaines régions pour des raisons politiques. Une porte-parole d’Apple n’a pas répondu à une demande de commentaire.

En raison de la propagation continue de la variante Delta, Apple a retardé plus tôt ce mois-ci son retour au travail en personne, affirmant qu’il ne prévoyait pas de reprendre ses activités régulières avant le début de 2022.

