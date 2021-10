Apple exige que les employés d’entreprise non vaccinés soient testés quotidiennement pour COVID-19

Les employés d’Apple qui ne sont pas vaccinés ou qui n’ont pas partagé leur statut vaccinal avec Apple devront subir un test COVID-19 à chaque fois qu’ils entreront au bureau, rapporte Bloomberg.



Un employé se rendant au bureau quotidiennement devrait être testé chaque jour de la semaine en vertu des nouvelles règles. Apple ne parvient toujours pas à mettre en œuvre un mandat de vaccination qui obligerait les employés à se faire vacciner pour retourner au bureau. Les employés d’Apple qui ont été vaccinés devront faire un test rapide une fois par semaine.

En ce qui concerne le personnel de vente au détail, les employés non vaccinés devront effectuer un test deux fois par semaine au lieu de tous les jours, et les employés de vente au détail vaccinés devront passer un test rapide une fois par semaine.

Les employés qui se soumettent aux tests pourront utiliser des tests rapides à domicile qui peuvent être récupérés dans les bureaux d’Apple et les magasins de détail. Les tests durent 15 minutes et obligent les employés à déclarer eux-mêmes les résultats.

De nombreuses autres entreprises technologiques ont mis en œuvre des mandats de vaccination, ce qu’Apple a refusé de faire jusqu’à présent, mais comme le souligne Bloomberg, Apple pourrait bientôt devoir modifier ses règles. L’administration Biden exige que tous les entrepreneurs fédéraux exigent que leurs employés soient vaccinés avant le 8 décembre, et Apple vend des produits au gouvernement.

Apple a demandé à ses employés de fournir leur statut vaccinal avant le 24 octobre, et ils devront également fournir une preuve dans un proche avenir. Les nouvelles exigences de test entreront en vigueur le 1er novembre.

Apple prévoit désormais que les employés retournent au bureau au moins trois jours par semaine à partir de janvier.

