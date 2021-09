Apple explique comment il a créé la nouvelle fonctionnalité iPhone 13 la plus révolutionnaire

L’un des ajouts les plus intrigants à l’iPhone 13 est le mode cinématique. La fonctionnalité, en effet, permet aux utilisateurs de prendre une vidéo en mode Portrait. En d’autres termes, les utilisateurs d’iPhone 13 peuvent enregistrer une vidéo et se concentrer sur un sujet particulier et flouter le reste de la scène. L’ajustement rapide de la mise au point entre les sujets de premier plan et d’arrière-plan est une technique classique de réalisation de films et fait désormais simplement partie de l’ensemble des fonctionnalités de l’iPhone 13. Encore plus cool, les utilisateurs peuvent ajuster la profondeur de champ après coup dans iMovie ou Adobe Premiere.

Ce qui est encore plus impressionnant, c’est que la mise en œuvre d’Apple peut même « anticiper le moment où un nouveau sujet important est sur le point d’entrer dans le cadre et le mettre au point lorsqu’il le fait ». Apple défend clairement le mode Cinématique comme un énorme argument de vente pour l’iPhone 13. La page iPhone 13 d’Apple se vante d’être le “seul smartphone qui vous permet de modifier l’effet de profondeur après la prise de vue”.

Comment Apple a développé le mode Cinématique

Apple explique avoir étudié les maîtres cinéastes lors du processus de création du mode Cinématique.

Sur les tournages hollywoodiens, la mise au point nécessite une équipe d’experts talentueux. Comme un directeur de la photographie, qui fait l’appel global sur ce qui est au centre et quand cela change. Et un extracteur de mise au point, qui s’assure que la transition est fluide, que le timing est parfait et que les sujets sont parfaitement nets.

L’ensemble du processus, note Apple, a nécessité une énorme quantité d’ingénierie. L’un des ingrédients clés pour donner vie au mode Cinématique est le Neural Engine. Apple écrit qu’il a formé le logiciel à prendre des décisions en temps réel sur ce qui devrait être mis au point. Le logiciel applique également des transitions douces lors de l’alternance entre les sujets. Et encore une fois, si vous n’êtes pas satisfait du résultat, vous pouvez ajuster manuellement la mise au point en post-production.

Le logiciel qui alimente le mode Cinématique est « informatiquement intense ». En fait, Apple dit que cela ne serait même pas possible sans l’A15 Bionic.

Apple VP met en lumière le processus de création

TechCrunch a récemment interviewé les dirigeants d’Apple Kaiann Drance et Johnn Manzari à propos du mode Cinématique. Drance est le premier responsable marketing d’Apple tandis que Manzari est un designer Apple.

« Nous savions qu’apporter une profondeur de champ de haute qualité à la vidéo serait beaucoup plus difficile [than Portrait Mode]”, a déclaré Drance à TechCrunch. « Contrairement aux photos, la vidéo est conçue pour bouger au fur et à mesure que la personne filme, y compris la poignée de main. Et cela signifiait que nous aurions besoin de données de profondeur de qualité encore plus élevée pour que le mode cinématique puisse fonctionner sur des sujets, des personnes, des animaux domestiques et des objets, et nous avions besoin de ces données de profondeur en continu pour suivre chaque image. Le rendu de ces changements de mise au point automatique en temps réel est une lourde charge de travail de calcul.

Ce qui est particulièrement intéressant, c’est qu’Apple ne s’est pas assis et a décidé de créer le mode Cinématique à l’improviste. Au contraire, les concepteurs d’Apple se sont assis et se sont penchés sur des techniques de réalisation de films intemporelles. Au cours de leurs recherches, l’idée du mode Cinématique est née.

Le mode Cinématique est-il aussi incroyable qu’il y paraît ?

Jusqu’à présent, il y a eu un débat sur l’utilité du mode Cinématique. Certains critiques ont rapidement qualifié cela de gadget tandis que d’autres l’ont trouvé convaincant. Bien sûr, nous devrons attendre et voir ce que les masses en feront avant d’arriver à une conclusion.

Dans l’intervalle, Matthew Panzarino a emmené son unité d’examen à Disney World et a mis le mode cinématique à l’épreuve. D’après ce que nous pouvons glaner jusqu’à présent, le long métrage ne se substitue en aucun cas à un équipement dédié à la réalisation de films. Mais si vous recherchez une nouvelle fonctionnalité amusante capable de rendre vos vidéos nettement plus professionnelles, le mode Cinématique fait certainement l’affaire.