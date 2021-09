Apple explique comment il a créé le mode cinématique de l’iPhone 13

L’un des plus grands ajouts à la gamme iPhone 13 est le nouveau mode cinématique. Les critiques ont des sentiments mitigés quant à savoir s’il ne s’agit que d’un gadget ou d’une révolution dans les appareils photo mobiles, bien qu’ils aient tous été impressionnés par cette fonctionnalité de première génération.

Maintenant, le vice-président d’Apple Kaiann Drance et le concepteur de l’équipe d’interface humaine Johnnie Manzari expliquent comment ils ont conçu le mode cinématique pour l’iPhone 13, d’où vient cette idée et comment l’A15 Bionic est un élément fondamental du processus.

Dans une interview avec Matthew Panzarino de TechCrunch, Drance et Manzari expliquent que les moteurs A15 Bionic et Neural sont fortement utilisés en mode cinématique et qu’ils voulaient créer quelque chose qui serait encodé avec Dolby Vision HDR sans sacrifier la prévisualisation en direct.

« Nous savions qu’apporter une profondeur de champ de haute qualité à la vidéo serait beaucoup plus difficile [than Portrait Mode], dit Drance. « Contrairement aux photos, la vidéo est conçue pour bouger au fur et à mesure que la personne filme, y compris la poignée de main. Et cela signifiait que nous aurions besoin de données de profondeur de qualité encore plus élevée pour que le mode cinématique puisse fonctionner sur des sujets, des personnes, des animaux domestiques et des objets, et nous avions besoin de ces données de profondeur en continu pour suivre chaque image. Le rendu de ces changements de mise au point automatique en temps réel est une lourde charge de travail de calcul.

Manzari explique que le concept du mode cinématique n’a pas commencé avec la fonctionnalité elle-même et chez Apple, c’est typiquement le contraire de ce qui se passe au sein de cette équipe de conception :

« Nous n’avions aucune idée [for Cinematic Mode]. Nous étions juste curieux – qu’est-ce qui est intemporel dans le cinéma ? Et ce genre de choses mène sur cette voie intéressante, puis nous avons commencé à en apprendre davantage et à parler davantage… avec des personnes de toute l’entreprise qui peuvent nous aider à résoudre ces problèmes. « Lorsque vous examinez le processus de conception », explique Manzari, « nous commençons par une profonde révérence et respect pour l’image et la réalisation de films à travers l’histoire. Nous sommes fascinés par des questions telles que quels principes de l’image et du cinéma sont intemporels ? Quel métier a perduré culturellement et pourquoi ?

Par exemple, lorsque Apple a commencé à développer la fonction Portrait Lighting, qui est devenue disponible à partir de l’iPhone X, l’équipe de conception d’Apple s’est lancée dans une exploration des portraitistes classiques. Dans de nombreux cas, aller visiter les pièces originales et décomposer ces caractéristiques en laboratoire. Une approche similaire a été adoptée lors du développement du mode cinématique, et ils ont beaucoup discuté avec les meilleurs cinéastes et opérateurs de caméra du monde.

«Ce faisant, certaines tendances émergent», explique Manzari. Il était évident que les changements de focus et de focus étaient des outils de narration fondamentaux et que nous, en tant qu’équipe interfonctionnelle, devions comprendre précisément comment et quand ils étaient utilisés.

L’un des principaux objectifs du mode cinématique est de transformer quelque chose que seuls des professionnels qualifiés pourraient faire et de le rendre simple pour tout le monde. Manzar explique :

« Nous pensons que c’est le genre de chose qu’Apple s’attaque le mieux. Prendre quelque chose de difficile et conventionnellement difficile à apprendre, puis le transformer en quelque chose d’automatique et de simple.

Dans l’histoire, TechCrunch explique également ce qu’est le mode cinématique et comment il fonctionne. Cette technologie est «un ensemble de fonctions qui existent dans une nouvelle section de l’application de l’appareil photo», utilisant le processeur, le processeur graphique et le moteur neuronal d’Apple pour le travail d’apprentissage automatique, des accéléromètres pour le suivi et le mouvement, et l’objectif grand angle amélioré et stabilisé capteur. Il utilise:

Reconnaissance et suivi du sujet Verrouillage de la mise au point Mise au point en rack (déplacement de la mise au point d’un sujet à l’autre de manière organique) Surbalayage de l’image et stabilisation de l’appareil photo Bokeh synthétique (flou de l’objectif) Un mode d’édition après la prise de vue qui vous permet de modifier vos points de mise au point même après tournage

Pour en savoir plus sur le mode cinématique et voir les tests effectués par Matthew Panzarino à Disneyland, cliquez ici.

