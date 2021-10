Apple explique pourquoi il n’a pas ajouté d’écran tactile ou d’identifiant de visage au Mac

Bien que les nouvelles mises à jour des MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces aient été largement bien accueillies par les critiques et les consommateurs, des questions subsistent sur les fonctionnalités manquantes telles qu’un écran tactile et Face ID. S’adressant au Wall Street Journal, les dirigeants d’Apple ont justifié la résistance de l’entreprise à ajouter ces fonctionnalités au Mac.

Alors que les fabricants de Chromebook et de PC Windows ont largement adopté les écrans tactiles dans les ordinateurs portables, Apple ne l’a pas fait. Au lieu de cela, la société se concentre sur la « saisie indirecte » sur le Mac et économise la technologie d’écran tactile pour l’iPad. John Ternus, vice-président senior de l’ingénierie matérielle d’Apple, a déclaré dans l’interview :

« Nous fabriquons le meilleur ordinateur tactile au monde sur un iPad. C’est totalement optimisé pour ça. Et le Mac est totalement optimisé pour la saisie indirecte. Nous n’avons pas vraiment senti de raison de changer cela.

Qu’en est-il de l’identification faciale ? Avec le MacBook Pro arborant désormais une encoche sur l’écran, il semble que Face ID pourrait arriver plus tôt que tard – mais Apple semble penser que Touch ID est mieux adapté au facteur de forme d’ordinateur portable. Tom Boger, vice-président du marketing des produits Mac et iPad d’Apple, a déclaré dans l’interview que « Touch ID est plus pratique sur un ordinateur portable puisque vos mains sont déjà sur le clavier ».

D’autres informations tirées des excellentes critiques de Joanna Stern pour le WSJ incluent le « travail » continu d’Apple en collaboration avec des ateliers de réparation indépendants :

Comme je l’ai découvert il y a quelques mois, si vous renversez de l’eau sur tous les MacBook et que vous n’avez pas AppleCare, vous pourriez économiser des centaines de dollars en vous rendant dans un atelier de réparation indépendant, mais seulement si l’atelier dispose des bonnes pièces et des bonnes informations pour les réparer. . Ils ne le font souvent pas. M. Boger a déclaré que l’entreprise continue de « travailler dans cet espace ».

Il n’y a pas de plans pour un MacBook résistant à l’eau :

Les deux m’ont regardé fixement sur Zoom lorsque j’ai posé des questions sur un ordinateur portable résistant à l’eau. « Cela n’a pas été sur les listes de nombreuses personnes », a déclaré M. Boger.

Sur le manque d’évolutivité des nouveaux MacBook Pro :

Vous ne pouvez pas, par exemple, mettre à niveau la RAM après l’achat. M. Boger et M. Ternus ont tous deux déclaré que «l’architecture de mémoire unifiée» est en partie la raison de l’amélioration des performances.

La critique complète du Wall Street Journal vaut la peine d’être lue et peut être trouvée ici. Il est également disponible dans Apple News.

