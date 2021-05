Apple explique pourquoi l’iPad Pro 11 pouces n’a pas obtenu l’écran Liquid Retina XDR et plus dans une nouvelle interview

L’une des caractéristiques les plus remarquables de l’iPad Pro 2021 est l’écran Liquid Retina XDR, mais il ne se trouve que sur le modèle 12,9 pouces. Maintenant, dans une nouvelle interview, Scott Broderick du marketing mondial des produits iPad et Vincent Gu de l’équipe d’ingénierie d’affichage ont partagé davantage sur les défis du nouvel écran mini-LED XDR, pourquoi il n’a pas atterri sur l’iPad Pro 11 pouces, et beaucoup plus.

Brian Tong s’est entretenu avec Broderick et Gu pour une interview de grande envergure axée sur l’iPad Pro 2021 M1. L’une des questions intéressantes sur lesquelles beaucoup se sont posés est la raison pour laquelle Apple a conservé le nouvel écran Liquid Retina XDR uniquement pour les modèles 12,9 pouces.

Voici ce que Broderick avait à dire:

Ce que nous savons sur les utilisateurs de 11 pouces, c’est qu’ils adorent emporter avec eux un iPad super puissant dans un design portable de 1 livre. Donc, ils adorent le facteur de forme de cela. Alors que l’utilisateur qui adopte l’écran 12,9 pouces, il recherchait la plus grande toile pour faire son travail le plus créatif sur ce produit et il était logique d’apporter cette technologie XDR à l’écran 12,9 pouces de l’iPad Pro.

L’iPad Pro 12,9 pouces est 0,5 mm plus épais et un toucher plus lourd que son prédécesseur en raison du nouvel écran Liquid Retina XDR. Donc, Broderick semble faire allusion à l’idée qu’il n’aurait pas été populaire pour les utilisateurs d’iPad Pro 11 pouces d’obtenir un appareil légèrement plus épais et plus lourd.

Cependant, un autre aspect de ceci est qu’Apple serait confronté à des problèmes avec les contraintes d’approvisionnement et les rendements de la toute nouvelle technologie d’affichage.

Parmi les autres éléments intéressants de l’interview, on peut citer Gu qui parle des défis techniques de la création et de la fabrication du nouvel écran XDR pour iPad Pro, une discussion autour de la nouvelle fonctionnalité de caméra Center Stage, et plus encore.

Consultez l’interview complète ci-dessous:

