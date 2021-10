Apple explore les AirPod qui prennent votre température et surveillent votre posture : rapport

Apple explorerait de nouvelles fonctionnalités axées sur la santé pour ses AirPod, selon le Wall Street Journal. Les fonctionnalités peuvent inclure l’utilisation des écouteurs pour prendre la température des utilisateurs, surveiller leur posture et améliorer leur audition. Le WSJ note qu’il n’est pas clair si cette dernière fonction diffère de manière significative de la fonction « Conversation Boost » existante des AirPods.

Selon le WSJ, ces fonctions « ne sont pas attendues d’ici l’année prochaine et pourraient ne jamais être déployées auprès des consommateurs ou le calendrier pourrait changer ». En d’autres termes, il semble que le fabricant de l’iPhone explore simplement ces nouvelles fonctionnalités de santé, plutôt que de travailler activement à leur intégration avec des produits qui devraient sortir dans un an ou deux.

L’ajout de ces capteurs aurait du sens pour Apple. La société commercialise de plus en plus ses produits sur la base de leurs applications de santé et de remise en forme, bien que jusqu’à présent, l’essentiel de cette attention se soit concentré sur l’Apple Watch. Les rapports du mois dernier suggéraient que la société envisageait d’ajouter divers capteurs au portable, notamment la surveillance de la pression artérielle, de la température, de la qualité du sommeil, de l’oxygène dans le sang et de la glycémie.

Intégrer des fonctionnalités de santé dans des produits commerciaux est cependant un travail délicat, principalement en raison de la difficulté à respecter la barre élevée des normes réglementaires médicales. Cela entraîne inévitablement des retards. Il a été signalé en juin, par exemple, que la prochaine Apple Watch ajouterait une surveillance de la température, mais cette fonction n’est jamais apparue dans l’Apple Watch 7 de septembre.

Malheureusement, le rapport du WSJ n’inclut pas beaucoup de détails sur les plans d’Apple pour les AirPod. Prendre la température de l’oreille de quelqu’un est cependant courant, et il existe de nombreux appareils de posture sur le marché qui utilisent des capteurs numériques pour alerter les porteurs lorsqu’ils sont affalés. Apple a déjà montré qu’il était intéressé par l’utilisation des AirPods en tant qu’assistant auditif, bien que les écouteurs ne soient pas réellement approuvés à cette fin par la FDA.