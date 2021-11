Apple fabrique l’iPhone 13 à partir de pièces d’anciens iPad et iPhone

02/11/2021 à 13:46 CET

Ce n’est un secret pour personne que depuis le début de la pandémie mondiale, de nombreuses entreprises ont rencontré des problèmes pour pouvoir fabriquer leurs produits électroniques et satisfaire la demande de tous les clients. C’est quelque chose que nous avons vu sur les consoles, les véhicules et les appareils mobiles, entre autres. Apple a également souffert et continue de le faire et c’est pourquoi ils improvisent méthodes pour qu’ils puissent vendre toutes les unités iPhone 13 possibles ce Noël, puisque, comme d’habitude, ce sera un produit très recherché lors des parties susmentionnées.

Comme ils l’ont partagé Applesfera, Il a été rapporté que la société Bitten Apple a décidé de réduire la production d’iPad en faveur de la production de plus d’iPhone 13. La raison en est que Ils utilisent des pièces iPad sur iPhone 13 pour pouvoir fabriquer plus d’unités de sa nouvelle gamme de smartphones. Non seulement cela, mais même des pièces destinées à la fabrication des iPhones précédents sont également utilisées pour pouvoir fabriquer plus d’iPhones et ainsi lutter contre la pénurie de certains composants.

Cela peut sembler être un problème ou que les nouveaux mobiles auront des pièces obsolètes, mais ce n’est pas le cas ; même les derniers téléphones Apple partagent divers composants avec des iPads ou des téléphones plus anciens. Le seul inconvénient de ce mouvement est que il sera un peu plus difficile d’obtenir un iPad mais ce sera au bénéfice de pouvoir acheter un iPhone 13 plus facilement.